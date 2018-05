Boca intenta frenar el desguace del plantel y blinda a Pavón en US$ 50 Millones

“Me desarman el plantel”, fue la frase que dijo Carlos Bianchi cuando fue vendió Martín Palermo a España en el año 2001 después de los títulos que en el año 2000 ganó Boca que incluyeron la Copa Libertadores de América, la Copa Intercontinental y el Torneo Apertura de ese año.

Ahora, con el logro del bicampeonato y con la angustiosa clasificación a los octavos de final de la Libertadores, el club de la ‘Ribera’ intentará ponerle freno al hipotético desguace de su plantel. Por eso, Boca quiere blindar al delantero Cristian Pavón, una de sus máximas figuras, y piensa en elevar su cláusula de rescisión de 30 a 50 millones de dólares antes que arranque el Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, y ante las buenas actuaciones y su participación en el Mundial, la entidad ‘Xeneize’ va a intentar otra renovación para que el atacante siga en el club luego de Rusia 2018.

Para eso se va a dar una mejora en el contrato convirtiendo a Pavón en el jugador mejor pago de Argentina y con una cláusula de rescisión de 50 millones de dólares.

Esta asombrosa cifra fue propuesta por el presidente de Boca, Daniel Angelici, quien ya puso primera e intentará llegar a un acuerdo con el representante del jugador, antes de la Copa del Mundo. Es que en Boca esperan que el jugador de la Selección Argentina tenga un buen Mundial que lo catapultaría –aún más a las ligas europeas.

Es que el jugador, de tan sólo 22 años, ya fue sondeado por equipos del ‘Viejo Continente’. El primer interesado fue Benfica, que según lo informado por el Diario ‘A Bola’, se desprendería de dos jugadores para poder pagar al futbolista argentino. Otro de los que viene decidido a hacerse con el cordobés es el Paris Saint-Germain. Habrá que esperar si finalmente las intenciones de Angelici se concretan y Boca puede blindar a su figura.

El representante del jugador, Fernando Hidalgo, ve con buenos ojos la posibilidad de que el club aumente su valor de venta, aunque aclaró que tendrá que venir acompañado por una mejora sustancial en su contrato. “Esto nos llena de orgullo. Si Boca quiere elevar la cifra, tendremos que sentarnos y hablar. Hoy el contrato está licuado”, declaró Hidalgo en diálogo con TNT Sports.

Y destacó: “Boca no tiene intención de negociarlo. Cualquier equipo que quiera pedir una cotización se tiene que ajustar a los términos que hay en la cláusula porque no hay un club vendedor. Nosotros nunca vamos a rescindir unilateralmente el contrato. No queremos irnos por la puerta de atrás”.