Aguad: "No hay posibilidad de que las FF.AA. actúen en represión interna"

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, descartó este miércoles (30/05) que los cambios que evalúa el Gobierno respecto al rol de las Fuerzas Armadas estén destinados a participar de la seguridad interna, tal como había deslizado el propio Mauricio Macri ayer, durante el acto por el Día del Ejército.



Aguad resaltó los “nuevos desafíos” que tienen las FF.AA. y admitió que Argentina “es vulnerable” ante ciertas hipótesis de ataques con nuevas tecnologías.



“No forma parte de ninguna realidad. No hay ninguna posibilidad que las FFAA actúen en ningún tipo de represión interna ni ninguna participación en el control de los espacios internos ni actuar en materia de seguridad”, enfatizó el ministro de Defensa.



En declaraciones a radio Mitre, el funcionario afirmó que en julio se darán a conocer cuáles serán los cambios que se implementarán y adelantó que se tratará de “toda una reconversión que tiende a que los militares estén equipados con los nuevos conocimientos que requiere el siglo XXI”.



Aguad también rechazó las voces críticas que surgieron desde algunos representantes de los organismos de Derechos Humanos con respecto al rol de las FFAA.



“Es una Argentina de los años ‘70, una Argentina vieja que quedó en el pasado. Estas son otras FFAA donde la mayoría de sus integrantes han nacido en democracia. Están absolutamente subordinadas a la Constitución y el poder político. Yo no creo que en los últimos treinta años haya habido ningún hecho que tenga que ver con los DDHH que hayan participado las FFAA", subrayó.



"Hay que dejar de pensar en el pasado, hay que pensar en los desafíos que tenemos hacia adelante, tenemos que cuidar la territorialidad de la Argentina, cuidar su soberanía, su independencia, cuidar nuestro ciber espacio. Hoy la guerra tecnológica es una prioridad y va a tener el monopolio de las guerras futuras. Tenemos que prepararnos para eso. No estamos en condiciones hoy de defender tecnológicamente a la Argentina, somos muy vulnerables”, concluyó.

Recordemos que ayer, Mauricio Macri había dicho: "Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las amenazas del siglo XXI y que estén preparadas para enfrentar los problemas que nos preocupan". Y agregó: "Que brinden apoyo a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos".

Estas declaraciones tomaron un tinte particular porque justamente días atrás el marino y perito naval Fernando Morales reveló en una columna publicada en el portal Infobae que el Gobierno nacional tendría listo un decreto para asignarle nuevos roles a las Fuerzas Armadas entre los que se encontrarían la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Según esta versión, la idea es habilitar a los militares para actuar en Seguridad Interior, una posibilidad que hoy la ley les prohíbe a las FFAA pero que en Cambiemos consideran que se puede permitir revocando un decreto de la exministra Nilda Garré que reglamentó la ley 24059 de Defensa Nacional sancionada en 1991.

Esta decisión del Gobierno puso en alerta a los organismos de Derechos Humanos. Por caso, Estela de Carlotto opinó que "es muy peligroso, quieren volver a la teoría del enemigo interno, van a perturbar la paz".

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que desde el Gobierno “quieren un país sometido al miedo, porque eso paraliza, pero no lo han conseguido, estas marchas multitudinarias demuestran que es así”.



En este sentido, Carlotto señaló que “hoy se vuelve a sentir miedo antes de las protestas”.