Laura Alonso defendió a Quintana, apuntando contra Boudou

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, afirmó que "no hay indicios" de que el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, "haya ejercido una influencia indebida" sobre miembros del Poder Judicial y aseguró que el funcionario "no ocultó información" sobre su participación accionaria en la empresa Farmacity.



"Nosotros analizamos todas las situaciones del Gabinete, pasaron todos los ministros, respecto a la situación vigente, Quintana no tiene injerencia en el Poder Judicial, ni asuntos en la Provincia de Buenos Aires", dijo Alonso.



En declaraciones a la radio La Red, explicó que "puede haber una causa judicial" y se comprometió a que su dependencia aportará su propia información.



"No hay indicios que él haya ejercido una influencia indebida sobre un miembro judicial", agregó Alonso en referencia a la situación de Quintana con respecto a un proceso judicial que protagoniza la compañía Farmacity en la provincia de Buenos Aires.



Además, sostuvo: "Cuando vos ves Ciccone te das cuenta como Amado Boudou hizo maniobras para beneficiarse, en el caso de Quintana no se pone bajo sospecha su actuación".



"Mario Quintana no ocultó información, la que no está no debía darla. Hoy con la ley de ética pública no se obliga a los funcionarios a vender su empresa, por eso en el caso de Juan José Aranguren se recomendó que venda las acciones de Shell, pero no se lo puede obligar", dijo.

Cabe recordar que el vicejefe de Gabinete fue denunciado por el presunto conflicto de intereses con la función pública que supone su participación accionaria en la cadena farmacéutica. La denuncia fue formulada por el abogado Daniel Igolnikov y quedó radicada por sorteo en el juzgado de Ariel Lijo.



“Más que un conflicto de intereses es un conflicto de capitales, y vuelve a pasar que un capital privado de un funcionario usufructúa del poder del capital público que es de todos”, Igolnikov en declaraciones a Radio10. Aseguró que el caso Farmacity constituye una violación de normas de competencia, y sostuvo que la presencia de Quintana en el Gobierno marca que “la ética pública está violada”. Además remarcó que se quiebre lealtad comercial, “porque quien va a manejar los precios de los medicamentos -siendo el mayor comprador de los laboratorios- es Farmacity”.



La denuncia surgió luego de un informe de Jorge Lanata, en el que contó que Quintana ocultó su verdadera influencia en Farmacity al revelar que el 3% de las acciones que posee le confiere más de la mitad de los derechos políticos en Farmacity. Además, apuntó a situaciones que resultaron beneficiosas para la cadena farmacéutica desde que Quintana es funcionario público.



Quintana visitó días después a Lanata en su programa de radio, desde donde hizo su descargo. Afirmó que no hay ilegal en su participación en Farmacity y que no ha tomado decisiones allí desde que es funcionario. "Ahora hay un apoderado que representa mis votos. Por tanto, no ejerzo esos derechos de voto, se los cedí a mi socio“, expresó y remarcó que no existe “incompatibilidad entre mi rol de empresario y mi rol de funcionario público”. “Si dios quiere en los próximos 30 días habré vendido mis acciones de Farmacity", anticipó.