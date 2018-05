Tarifas es Ley (37 a 30), Macri vetará y el enigma es cuál será el costo a pagar

El Senado aprobó el proyecto de ley de la oposición para retrotraer los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, que ya contaba con media sanción en Diputados. De todos modos, Mauricio Macri ya anticipó que aplicará su facultad constitucional de veto, y esto lo anunciará muy temprano el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña.

El quórum fue alcanzado a las 14:28, con la presencia incluso del ex presidente Carlos Menem. En cambio la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner ingresó ya iniciada la sesión. No asistió a la sesión, por razones de salud, la santiagueña Blanca Porcel de Riccovelli.



El proyecto sobre tarifas recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 09/05, aprobado por 133 votos afirmativos, 94 negativos y 3 abstenciones. La iniciativa impulsada por los bloques Argentina Federal y el Frente Renovador, establece que la actualización de las tarifas no debe superar a la variación salarial para los usuarios residenciales, y en el caso de las pymes a la variación del índice de precios mayoristas -sólo para las de consumos medios y bajos-. La norma sólo alcanzaría a los servicios de concesión nacional (es decir Área Metropolitana de Buenos Aires), y las provincias podrían adherir o no. Otro de los puntos centrales es el que retrotrae los valores a noviembre de 2017.



Si hubiese sido rechazado el proyecto aprobado en la Cámara baja, se votaría el dictamen de minoría, impulsado por Cambiemos, que establece la rebaja del IVA para los servicios de luz, gas y agua, con vigencia por un año, que alcanzaría a usuarios residenciales -con una alícuota del 10,5%- y PyMEs -alícuota del 21%-. Se trata de un proyecto que presentó sobre la hora en el plenario de comisiones de la semana pasada y que es un reflejo de la propuesta que Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, le llevó a Macri.



El oficialismo intentó reunir los votos suficientes para rechazar el proyecto. El relator deportivo Alejandro Fantino y la cronista tribunalicia Romina Manguel habían afirmado en el programa por América 2 en el que participan que podía ocurrir una sorpresa porque muchos senadores estaban cambiando de opinión. Esto no se verificó.

Cambiemos hizo gestiones de último momento para evitar que la Cámara alta convierta en ley la iniciativa, pero a pesar de haber logrado restarle algunos legisladores a la oposición, sigue perdiendo en la votación.