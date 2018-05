Carrió denunció al PJ y rogó:"Ojalá Macri no me falle"

Mientras en el Senado se debatía el proyecto opositor sobre las tarifas, la diputada Elisa Carrió trató de convencer a los televidentes que la miraban a través del programa A Dos Voces de TN de que "ahora hay que pagar lo que antes no se pagaba" y apoyó "a muerte" el veto del Gobierno a las tarifas.

"Esta ley no existe y nunca existió... Hay déficit y ahora se tiene que pagar. Hoy sale esta ley del Senado que es imposible de cumplir porque se funde el Estado y entonces la gente no va a tener ni, energía ni Estado, ni economía, es una ley que no existe porque el veto está anunciado desde el principio", argumentó Carrió al ser consultada sobre el proyecto opositor. Y detalló una especie de mensaje tranquilizador a la gente: el aumento de las tarifas se va a poder pagar en cuotas, dijo.

Y siguió: Yo no quiero hacer política con las tarifas y por supuesto que el Presidente no quería subirlas, pero tampoco quería fundir al Estado y que estemos nosotros como otras épocas o como está Venezuela.

Carrió sabe el costo político que tiene este veto e incluso admitió que "se está acabando la esperanza", por ende, le envió un mensaje a Presidente de la Nación durante su entrevista: "Ojalá Macri no me falle, pero siento que es la persona que está más preocupada por la Argentina, pero no preocupado por él, sino por el país y eso yo nunca lo vi en la política y mirá que he visto pasar muchos" sentenció.

Además, aseguró que en su vivienda, pasó de pagar 100 pesos de luz, a 5.000 y declaró "sí, tengo que pagar 5 mil y está bien, porque tengo reflectores por la inseguridad, porque antes no pagaba la energía y este era el único país donde no se pagaba eso".

En cuanto a la pregunta de qué busca la oposición con el veto de esta ley, Carrió dijo que, específicamente el peronismo "busca empezar las presidenciales" y agregó que "al final todos responden a Cristina" y según su criterio, quieren debilitar al Presidente de la nación.

"Yo en estos días estuve hablando con él (Macri) y le dije 'quedate tranquilo y confiá' y se lo digo a la sociedad... Yo digo la verdad, yo hablo todos los días con los ministros y le quiero transmitir la la sociedad que el Presidente no es indiferente, al Presidente le duele más que a uno, lo que pasa es que es muy difícil que se le note a Macri, yo a la que siempre sí vi insensible a los pobres y a todo es a Cristina, aunque llore y hable como Evita", agregó. ¿Cristina está detrás de toda esta movida? preguntaron los periodistas, a lo que la diputada respondió: No es un nombre que da instrucciones, pero la Cámpora sí está detrás de esto, están tratando de crear un clima de miedo en la sociedad".

"No se puede volver a algo que ya no existe, a la violencia, no se puede volver a Maduro, a Chávez, a Fidel, no volvamos al hambre", respondío Carrió cuando fue consultada por un posible regreso de CFK.

Carrió aseguró que está "a muerte" con el Presidente Macri, porque apoyar a Macri es "apoyar a la República" aunque renegó "aunque se nos haya metido una corporación ahí en la mesa", y agregó: Algún día van a saber por qué no quiero a Ernesto Sanz, es amoroso, no es nada personal, pero puede ser corporativo, no es personal, es una cuestión de corrupción.