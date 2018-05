30% se arrepiente de este amor; 63% ve la piña; y 80% bronca por incapacidad

El presidente Mauricio Macri sigue encerrado en su discurso sin presentar alternativas o un plan económico claro y certero para afrontar este duro momento en que la inflación vuelve a pegar de lleno en los sectores medios y bajos tras la fuerte devaluación de mayo. No tener un camino claro y no saber en dónde está parado el país es todo un mensaje, a su vez. En este sentido, las encuestas arrojan datos contundentes: el 30% de votantes Cambiemos se arrepiente de haber votado a la dupla Macri-Michetti y reconoce que está dispuesto a votar por otro partido; el 74% siente bronca y frustración por la situación actual; el 63% cree que si esto sigue así, el país va camino a la quiebra y el 60% no ve mejoras de cara al 2019. Lo preocupante, además, para el oficialismo, es ver en las encuestas que el 73% desconfía de la capacidad del equipo económico para corregir el rumbo.

Por Urgente 24 Jueves 31 de mayo de 2018 9:31 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir