Nación x BCRA, el único cambio en medio de una paz que es solo aparente

El Estado fue ayer nuevamente el principal abastecedor de divisas y de coberturas cambiarias de la plaza local, demostrando que las dudas sobre el valor del peso aún están muy vigentes.

Esta vez fue el Banco Nación el que aportó cerca de la mitad de los billetes que se operaron al contado (vendió unos US$500 millones sobre un total de US$1055 millones operados), coincidieron en describir los operadores consultados, y el Banco Central (BCRA) fue el más activo oferente de contratos de futuros a corto plazo para responder a una demanda de este tipo de coberturas que se incrementó 78% (de $10.993 millones a $19.555 millones) en volumen en el último mes, según datos del Rofex.

El rol que debió asumir el Gobierno para tratar de administrar la corrida contra el peso deja a la vista la reticencia que muestra el sector privado a soltar las divisas que obtiene al mantenerse elevada, por motivos locales e internacionales, la incertidumbre sobre el valor futuro del dólar.

"Lo único que cambió desde los peores días de la corrida hasta hoy es la ventanilla pública que asume el rol abastecedor en la plaza de contado: desde comienzos de marzo y hasta mediados de mes lo hizo el BCRA al volcar US$10.166 millones de las reservas para tratar de contener la devaluación del peso.

Pero en las últimas siete ruedas lo asumió la banca pública (básicamente el Nación), que ya habría descargado unos US$1300 millones, según estimaciones de mercado, algo así como dos tercios de las divisas obtenidas mediante la última emisión de Bonos del Tesoro (Botes) en pesos realizada por Finanzas para ayudar al BCRA a detener la corrida contra el peso", publicó el diario 'La Nación'.

Con ello y el anuncio del comienzo de negociaciones para lograr asistencia del FMI, ¿el Gobierno apenas compró tiempo?

Más allá del aporte del Nación, el dólar cerró arriba de los 25 muy cerca de los máximos que alcanzó hace 15 días durante la corrida.

En tanto, Morgan Stanley asigna 66% de probabilidad a que Argentina sea recategorizado como emergente el 20 de junio, según un informe que publicó hoy Santiago Bulat en 'Twitter'.

En 2009 la Argentina dejó de ser un mercado emergente para descender de categoría y convertirse en un mercado fronterizo, un estatus que aún hoy conserva.

Ahora espera pasar a ser un mercado emergente, donde los fondos de inversión deben destinar gran parte de su cartera. El año pasado, esta decisión fue pospuesta.

El analista financiero Christian Buteler dijo ya que le "llamaría mucho la atención si Argentina, en este contexto, es considerada para un ascenso a emergentes. En este momento tengo más dudas que certezas, y el necesitar recurrir al FMI lo único que hizo fue profundizar mis reparos".

El economista y CEO de Carta Financiera, Miguel Boggiano, es aún más escéptico: "Da lo mismo si Argentina asciende a emergentes o no: no va a cambiar la tendencia. En este momento, la tendencia es claramente para abajo, y da lo mismo si el país cambia de categoría", dispara el experto.

Para Fabricio Gatti, portfolio manager de Consultatio Asset Management, "si la Argentina estuviera cerca de ser recategorizada, tendrían que estar entrando capitales y la situación es justamente la inversa".

¿Será por que no ha cambiado mucho desde los años kirchneristas? Esta mañana, en el diario 'El Cronista', el economista Javier Milei disparó contra la "ignorancia de la corporación política": se refirió a Elisa Carrió y María Eugenia Vidal para castigar a Cambiemos: "Frente a la devaluación que viene sufriendo el eso frente al dólar desde finales de 2017 y la ostensible aceleración inflacionaria que sufre la economía, las señoras Elisa Carrió y María Eugenia Vidal, al tiempo que intentan aparecer como emblemas de la República, en una muestra colosal de ignoracia, sacaron a la luz su costado fascista. En este sentido, las amenzas de Carrió de perseguir a quienes hayan comprado dólares durante la corrida y lsa de Vidal buscando escrachar a los empresarios que hayan subido los precios son rasgos marcados que dejan en claro que Cambiemos no ha venido a cambiar nada y que sólo se trata de gatopardismo, cuyo único cambio son los modales".

Mientras tanto, la mayoría de las consultoras debieron recalcular las proyecciones para este año. Una inflación de hasta 28,2% y un dólar alcanzando los $28,50 es lo que se estima.

Según publica el diario 'Ambito Financiero', los nuevos cálculos de Orlando J. Ferreres, cuya dirección está a cargo de Fausto Spotorno, indican que la inflación de diciembre 2017 a diciembre 2018 pasó de 21% a 25% mientras que la cotización del dólar finalizará el año cerca de los $28,50.

En tanto, estimó que el crecimiento rondará el 1,5% anual cuando antes de la corrida lo estimaban en 2,3%. Asimismo, proyectó que el consumo será de 1,9% (antes de la devaluación era de 2,5%).

Con respecto al déficit primario, la expectativa que antes era de -2,9%, pasó a -2,5%, por debajo del -2,7% que anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

En este punto, cabe recordar que el funcionario informó el 4 de mayo los cambios en las metas fiscales y redobló la apuesta para reducir el déficit al corregir la estimación de -2,7% del PBI desde los -3,2% previstos hasta ese momento. Reducción que, según aseguró, significará un ahorro de US$3.200 millones.

Por otra parte, desde 'Eco Go' estimaron un tipo de cambio a $27,30 (contra $22,40 previo); una inflación de 28,2% (versus 21,8% anterior); un crecimiento económico de 0,9% (previo era de 2,2%) y un consumo del 1%.

"La macroeconomía está navegando hacia un tipo de cambio real más alto porque el mercado le bajó el pulgar al gradualismo tal como venía funcionando. En ese proceso, se ajusta hacia un tipo de cambio real más elevado y el recálculo de las proyecciones apunta a un menor crecimiento económico, mayor inflación, más tasa de interés y un tipo de cambio más alto", afirmó Federico Furiase, director de 'Eco Go'.

Con relación al crecimiento señaló: "Lo que está implícito en nuestro escenario para 2018 es que la economía cae por la sequía, la corrección tarifaria, el antídoto de la tasa que te restringe el canal del crédito y por la suba del dólar".

Y agregó que "una vez que el mercado te baja el pulgar y le fuiste a tocar la puerta al FMI, tenés que acelerar el ajuste fiscal, algo que le quita oxígeno a la recuperación de corto plazo".

Según 'Ecolatina', el dólar terminará 2018 a $26,75 (vs. $22,50), la proyección de inflación es de 26,4% (vs. 22,5%), el crecimiento alcanzará el 1,6% (vs. 1,8%) y el déficit primario estará alineado con la meta oficial de -2,7% (se mantiene).

Las proyecciones de 'ABECEB' son las siguientes: dólar a $26,75 (vs. $23,80); inflación del 27% (vs. $24,7%); consumo 1,3% (vs. 2%); crecimiento de 1,7% (vs. 2,2%) y mantuvo el déficit primario, también en línea con la meta del Gobierno, -2,7%.

Por último, la consultora 'C&T Asesores' modificó sus estimaciones de la siguiente manera: dólar a $26 (vs. $22,50); inflación de 26% (antes 20%); crecimiento 1,5% (vs. 2%) y déficit primario -2,5% (vs.3%).

Lebac, sin atractivo

En este contexto, el plazo fijo UVA, que está atado a la inflación y que además paga hasta 5 puntos extra, le gana a la Lebac.

Los grandes inversores lo están viendo como un instrumento atractivo.

Según datos publicados por 'El Cronista', este trimestre es el que se toma en cuenta para quien hace hoy un plazo fijo en UVA a 90 días, con la ventaja de que el que más paga, el Nación, da 5 puntos extra, con lo que estaría ganando casi 40% anual, por encima de la Lebac bruta, sin descontarle las comisiones que cobran tanto los bancos como los agentes de bolsa.

El Nación de hecho, tiene 23.431 plazos fijos en UVA a 6 meses por $886 millones, y 7010 plazos fijos en UVA a 90 días por $665,7 millones.

Ocurre que estas tasas estimulan el ahorro y por lo tanto, desincentivan el consumo, lo que trae consecuencias negativas en la actividad económica. Además, al aumentar lo que se paga por el ingreso de dinero al banco (tasa pasiva) automáticamente sube lo que debe pagar quien desea tomar un préstamo (tasa activa).

Este camino nos lleva directamente hacia un camino peor que el de la inflación, que es la estanflación: inflación con recesión.