Peleado con Ronaldo y con Bale, Zidane pegó el portazo en el Real Madrid

Real Madrid ya dejó atrás los festejos de su tercera consagración en la UEFA Champions League y ahora se despertó con la sorprendente noticia de la renuncia de su entrenador Zinedine Zidane. El francés expresó en conferencia de prensa junto con el presidente de la institución ‘merengue’, Florentino Pérez que “sé que es un momento un poco raro, pero creo que había que hacer esto por todos. Pienso que este equipo debe seguir ganando y para eso necesita un cambio. Después de tres años necesita otro discurso, otra metodología. Por eso tomé esta decisión, porque quiero mucho a este club y creo que hay que cambiar”.

Zidane, que primero le comunicó la decisión al presidente del Merengue y luego habló con el capitán Sergio Ramos, aseguró que no busca entrenar a otro equipo la próxima temporada.

A principios de 2016, el emblemático ex futbolista -que por entonces tenía 45 años- se calzó el traje de entrenador del Real Madrid y condujo el ciclo más exitoso del club en las últimas décadas.

El cambio desembocó en la segunda mejor etapa del club desde el gran Madrid de Alfredo di Stéfano. Sin embargo, la pelea pública con las dos figuras del equipo, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, profundizaron el desgaste de las últimas temporadas.

Con Zidane, Ronaldo fue campeón de Europa y Balón de Oro, pero sus palabras tras la final de Kiev apuntaban a un cambio de ciclo. Bale era otro jugador que parecía estar más fuera que adentro: con Zinedine Zidane, el galés apareció menos de lo esperado, y quizá con otro entrenador pudiera tener más continuidad, pero el propio Gareth Bale parecía haber dado por concluido su ciclo en el Madrid.

Cabe recordar que el festejo por la obtención de la tercera Champions no fue completo. Cristiano Ronaldo había anunciado su intención de marcharse del club, y también el goleador de la jornada, Bale.

“No era el momento adecuado, pero he sido honesto. No hablo mucho, pero cuando hablo, hablo... Claro que tengo algo que decir, pero no era el momento adecuado, aunque no me arrepiento, porque cuando eres honesto... ¿Qué pasa? Vas aguantando, aguantando... pero te descontrolas. ¿Cuál es el problema? Viene de lejos. El dinero no es el problema. He ganado 5 Champions, 5 Balones de Oro... . Ya estaba en la historia, pero ahora aún más. No estoy molesto porque sé lo que doy al club. No quiero borrar este momento único, con mis compañeros que son unos campeones. No me voy a esconder, en los próximos días hablaré... La vida no es sólo gloria. ¿Florentino? Hablo y le saludo, como un buen profesional que soy. Se está creando una tempestad de donde no la hay”.

Con estas palabras, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro le concedió un sabor agridulce a la epopeya del Real Madrid, y a la revancha personal de Gareth Bale, tan relegado en la temporada.

En medio de los festejos, inmediatamente los periodistas fueron sobre Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, quien primero intentó no responder y terminó: “¿Me vas a preguntar a mí estas cosas el día que estamos celebrando? Todo el mundo tiene derecho a hablar, pero lo que sí quiero decir es que lo importante es el club. Y un día como hoy todos debemos estar festejando. No voy a entrar en temas personales”.

Pero luego él ingresó: “Todo el mundo tiene derecho a hablar, lo importante es el club y en un día como hoy lo importante es que todos estemos celebrando la Champions, entre otras cosas porque siempre se habla de él y luego no pasa nada. Estoy encantado de que Cristiano tenga cinco Copas de Europa como yo. Pregúntele a él. Va a seguir siendo feliz. No es que se vaya a quedar, es que tiene contrato, no estoy para hablar de nadie a nivel particular”.

En ese momento, fue muy raro que Florentino hablara de contratos cuando la forma de contratación del Real Madrid siempre ha sido ignorar los contratos de los jugadores con los clubes, e intentar primero concretar con el jugador, porque luego cualquier club terminará cediendo, al menos es así en Europa.

Ahora, con la inesperada salida de Zidane, los dirigentes deberán salir en búsqueda de un entrenador que pueda comandar un plantel plagado de estrellas, como Cristiano Ronaldo, Marcelo, Sergio Ramos, Gareth Bale y Karim Benzema, entre otros.

Según la prensa española, el principal anhelo del presidente es Mauricio Pochettino, quien desde hace varias temporadas comanda al Tottenham de Inglaterra. El estratega argentino, pese a contar con un presupuesto mucho menor a equipos como Manchester City, Manchester United y Chelsea, se las ha ingeniado para ser uno de los protagonistas de la Premier League.

La principal traba para lograr el arribo del oriundo de Murphy, Santa Fe, es que hace una semana renovó su vínculo con los Spurs por 5 temporadas (hasta 2023); por lo que Real Madrid deberá desembolsar una importante suma de dinero para hacerse con sus servicios.

Más atrás aparece el nombre de un ex futbolista con un fuerte vínculo con la institución: Guiti. El español, desde el 2016, se encuentra al frente del Juvenil A del Real Madrid.

Otras posibilidades son Joachim Löw, director técnico de la Selección de Alemania desde 2006, y el italiano Antonio Conte, de último paso en el Chelsea de Inglaterra.

Zinedine Zidane, el único entrenador de la historia que levantó tres Champions en el Madrid y el único en el fútbol continental en hacerlo de forma consecutiva, se va con logros sobresalientes: además de las citadas Copas, obtuvo 1 torneo de Liga, 2 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa y 2 Mundiales de clubes.

Zidane: “El Real Madrid me lo ha dado todo y estaré cerca del club toda la vida”. #RealMadridhttps://t.co/CYj9x3TwgB — #CHAMP13NS (@realmadrid) 31 de mayo de 2018

La imagen que lo dice todo. Florentino Pérez representa al madridismo. La salida de Zinedine Zidane, después de ganar 9 títulos en menos de 3 años, no se la esperaba ni el presidente. pic.twitter.com/onFUK1Ui2u — Invictos (@InvictosSomos) 31 de mayo de 2018

Zidane recibió una larga ovación de parte de los periodistas que acudieron a la conferencia de prensa en la que anunció su adiós https://t.co/YZeDupua8w — AS (@diarioas) 31 de mayo de 2018

El sustituto de Zidane sentirá más presión que cuando te enteras que el ex de tu novia le mide 20 cm y dura hora y media en la cama. — Lobezno (@LoboBlancoRM) 31 de mayo de 2018

LA NOTICIA DEL DÍA. Zidane: "He tomado la DECISIÓN DE NO SEGUIR como entrenador del Real Madrid. Es el MOMENTO". #JUGONES pic.twitter.com/q5dPsKDaga — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 31 de mayo de 2018

Zinedine Zidane anuncia su decisión de abandonar el Real Madrid @realmadrid pic.twitter.com/rVbpIYFLZr — RT en Español (@ActualidadRT) 31 de mayo de 2018

Soy una viuda de Zidane. — Yihi (@YihiRM) 31 de mayo de 2018

Zidane deja de ser entrenador del Real Madrid. Se nos va el mejor entrenador de nuestra historia. Gracias por todo. Champions League

La Liga

Mundialito de Clubes

Super Copa de Europa

Super Copa de España pic.twitter.com/EPS5T056Xp — Real Madrid (@realmadrid_gifs) 31 de mayo de 2018

BOMBAZO. Tras 2.5 años al mando, Zinedine Zidane ha renunciado al puesto de DT del Real Madrid, se va POR LA PUERTA GRANDE y siendo tricampeón de UCL, campeón de Liga, Mundial de Clubes, Súper Copa de España y Europa. Sin duda lo van a extrañar. pic.twitter.com/GinRG7K7JB — Fanáticos. (@SportsFanaticos) 31 de mayo de 2018