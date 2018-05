Complicado: 80% de encuestados no votaría a Tinelli por "oportunista" y "mercenario"

El rumor es muy fuerte: El ¿ex Cambiemos? Facundo Manes, el ex PRO Francisco De Narváez y el ¿ex menemista y ex kirchnerista? Marcelo Tinelli se habrían reunido en varias oportunidades para presentar un espacio político alternativo.

En medio de las especulaciones, Tinelli irrumpió desde A24 hablando sobre el duro momento que atraviesa el país: "La economía tiene tres patas, consumo, exportaciones e inversiones genuinas, no la timba financiera; esto que ha pasado en los últimos años (...).

(...) Hoy no pienso en mi ingreso a la política. Si algún día se da, no lo descarto. Hoy no es el momento. Siempre tengo una mirada para los de abajo, mi mirada es para los de abajo. Que no se enojen los empresarios de arriba, pero la Argentina sale dándole a los que menos tienen. No con beneficios para los que más tienen”.

Sin embargo, según el director de Giacobbe & Asociados, Jorge Giacobbe (h), Tinelli aún sufre el impacto de su sed de poder cuando hace dos años quiso ingresar en la AFA, la Selección, la política o Fútbol Para Todos, cayendo en desgracia cuando el empresario K Cristóbal López le quitó la chequera del Grupo Indalo por considerar deficitario el programa ShotMatch y la productora Ideas del Sur.

Al respecto, Giacobbe reveló que, según los encuestados, el 80% no votaría al bolivarense por considerarlo "oportunista", "empresario", "mercenario" y "conductor", en ese orden.

"La política está importando todas las personas de prestigio que puede y, entonces, me parece que hay cosas ciertas y cosas inciertas, pero en definitiva los políticos tienden a sacar a bailar a estos personajes. En Argentina hemos visto el advenimiento de esto con la noticia de que se estarían juntando tanto Marcelo Tinelli, (el neurólogo) Facundo Manes como El 'Colorado' De Narváez para generar un espacio político.

El surgimiento de figuras por fuera del mundo de la política está relacionado con que la política está muy desprestigiada. Ya vimos a figuras con prestigio propio ingresar a la política, como Palito Ortega, Reutemann o el mismo Macri.

La última vez que medimos a Tinelli la gente lo definió como 'oportunista'.

El caso de Facundo Manes es diferente: siempre que lo medimos le dio una imagen positiva muy alta. Lo que ocurre es que los políticos creen que la gente los adora y, en definitiva, la gente los utiliza como herramientas, así como los bonaerense utilizaron a Sergio Massa para frenar a Néstor y Cristina Kirchner", detalló al aire de radio Led online.

Es más, en aquel momento, un 42% de los encuestados consideraron que Tinelli debería "seguir siendo conductor de TV", mientras un 35,7% veía con buenos ojos la idea de convertirse en el reemplazante de Julio Humberto Grondona en la AFA. Tan sólo el 18% respondió positivamente sobre su intención de "ser presidente de la Nación".

¿Intentar ir a una elección de la mano de Tinelli sería un salto al vacío? Ojo Manes...