Tras el repudio generalizado, Vidal pidió "apoyar la educación pública"

Sumamente cuestionada por sus recientes declaraciones en el Rotary Club, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pidió este jueves (31/05) “apoyar la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad”, y resaltó las políticas que ha impulsado en esa área durante su gestión.

Vidal se expresó así en medio de la polémica que se generó por sus declaraciones, en las que cuestionaba la cantidad de casas de altos estudios en la Provincia porque “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”.

“¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?", preguntó ayer Vidal en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.

Hoy, tras las numerosas críticas que recibió, Vidal aseguró durante un acto en La Plata que "para que todos tengan su oportunidad, tenemos que apoyar la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad pública”.

Sin embargo, la polémica ya se instaló. Y desde diversos sectores cuestionaron duramente a la gobernadora bonaerense.

Por ejemplo, Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda manifestó al portal Infocielo que escuchar las declaraciones de Vidal “da tristeza y es mentira. Muchos chicos que están en el quintil más bajo se graduaron en la universidad pública”. Además expresó “más del 80% de las nuevas universidades tienen alumnos que antes no podían llegar”. En ese sentido dijo que antes “había una como una idea en ciertos sectores que no podían llegar a la Universidad, y con las nuevas Universidades se convencieron que si podían llegar”.

Calzoni informó que en la Universidad Nacional de Avellaneda “el 67% no han tenido antecedentes universitarios”.

En el mismo sentido se manifestó la Confederación de Docentes Universitarios (CONADU) a través de un comunicado de prensa. “A 100 años de la Reforma Universitaria, la pueril falacia de la gobernadora es en realidad una ensayada articulación discursiva que busca en primer lugar erosionar a la Universidad Pública Argentina, y además excluir a 'los pobres' de su condición de sujetos del derecho a a educación superior, en un claro acto discriminatorio” comienza la publicación.

El texto de la CONADU agrega además que “la expresión de la Gobernadora va en línea con las definiciones de un gobierno que ha decidido desarticular las condiciones materiales para el ejercicio del derecho a la educación superior que se habían plasmado en la creación de 17 universidades nacionales, la triplicación del presupuesto universitario y la ampliación sin precedentes de la infraestructura. Todos estos logros están amenazados por la política de ajuste que inició el gobierno de Macri”.

Por su parte, el presidente de la Federación Universitaria Argentina, Bernardo Weber, dijo que "sabemos que es real que la Universidad aún tiene mucho camino por recorrer y que no siempre llega a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo estamos convecidos de que el camino a seguir es el de la Univerisdad entendida como la mayor herramienta de inclusión y transformación social, que debe abrir sus puertas al pueblo, en lugar de cerrarlas" y agregó que "nos llena de orgullo que a lo largo y ancho del país seamos miles los estudiantes de primera generación que formamos parte de la gran comunidad universitaria".

