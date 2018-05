Tras el escándalo con Morena, Rial se 'borró' de Intrusos

Jorge Rial retornó el pasado lunes (28/05) a 'Intrusos', luego de sus vacaciones en Londres junto a su novia Romina Pereiro. En el medio, la mediática pelea con su hija Morena Rial. Ese mismo lunes, el conductor realizó su descargo ante las cámaras, dijo sentir "vergüenza" y apuntó, entre otros, contra Natacha Jaitt. Ahora resulta llamativo que, tras volver de vacaciones, Rial haya faltado por segundo día consecutivo al programa que lidera.

Este jueves (31/05), el conductor no asistió a Intrusos, al igual que tampoco lo hizo ayer. En el canal, al igual que en sus compañeros de trabajo, hay absoluto hermetismo sobre esta ausencia. “Se tomó unos días. No precisó los motivos“, se limitaron a explicar desde el departamento de prensa del canal América ante la consulta del portal Exitoína. Rial, por su parte, apenas se limitó a hacer algunos retuits en Twitter, y sólo le contestó a un seguidor sobre el tema de las tarifas que se trató en el Congreso.

Exitoína pudo confirmar que el miércoles Rial llegó hasta América, pero se fue antes de comenzar el programa. Y hoy, al igual que lo hizo en la jornada anterior, Adrián Pallares volvió a reemplazarlo, pero nada dijo sobre el nuevo faltazo del conductor.

Recordemos que Morena Rial contó que quiso suicidarse en medio de la pelea con su padre. Y luego se reunió con Jaitt, lo que obviamente habría desatado la furia de Rial.

En tanto, Jaitt acaba de tuitear:

BuenDíYA está preso @rialjorge ? Algún preso por pedofilia? — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 31 de mayo de 2018

# “Jorge tardó hora y media en llegar y vive a 30 cuadras"

“Me quise matar, y cuando salía mucha sangre lo llamé a Luis Ventura, que aunque esté peleado con mi papá es mi tío”, reveló Morena en las últimas horas, en nota con la radio cordobesa Pulxo.

Al respecto, habló Luis Ventura. Y apuntó contra el conductor: "Jorge tardó hora y media en llegar y vive a 30 cuadras. ¿Vos cuánto demorás en ir al hospital si te dicen que tu hija se cortó las venas? 10, 15 minutos".

Ventura, quien ya había expresado su apoyo a Morena al declarar que “es mi sobrina y yo soy su tío y me la banco. Voy a tratar siempre de unir y conciliar (…) Rezo para que las elecciones de ambos sean las mejores”, habló con el ciclo radial “Por si las moscas” y volvió a referirse al tema, esta vez, contando detalles.

“Lo mucho o poco que he hablado con Morena, he tratado de bajarle los decibeles en algunos aspectos y potenciar en esa actitud que tiene de hacer cosas. Yo la puse a trabajar, a hacer informes, no le exige horarios ni nada. A ella le gusta la música y se quiere proyectar como cantante. No veo por qué no pueda intentarlo”, arrancó diciendo el conductor de Secretos Verdaderos.

“Yo estaba al aire en Involucrados, y me manda un WhatsApp diciendo que se había cortado las venas y me manda una foto, me levanté y salí corriendo”, contó.

Luego relató: “Lo que hice fue ordenar lo que encontré, convoqué a una junta médica, llamé a una ambulancia, que llegó con un médico y dos auxiliares, me pidieron que la internarara, querían que firmara una planilla. Se dieron cuenta que no era familiar y no lo pude hacer”.

“Le pedí a ella que me diga el teléfono del padre, que no tuve la suerte de comunicarme con él, llamé a un ejecutivo del canal (América TV) para que se comuniquen con él y que le digan que la situación ya estaba bajo control, para ese entonces ya había solicitado la presencia de un médico psiquiatra”.

“Después la dejé a Morena con tres médicos, el novio y el padre y me di cuenta que ya no tenía nada más que hacer ahí”, contó.

Consultado por cómo la encontró apenas llegó, dijo: “Eso me lo reservo para mí”. Y agregó: “Siempre estuve cerca de Morena. Mi número de teléfono lo tiene, y voy a estar tan presente como ella lo quiera, porque a esta edad ya son los pibes los que deciden, nosotros los viejos estamos para acompañar y dar una madura de un montón de cosas que a veces las hormonas no te hacen tomar buenas decisiones”. “Yo sé lo que ella me quiere, ella y Rocío”, añadió.

Al preguntarle si Jorge Rial lo llamó para agradecerle por su accionar con su hija, sorprendió al decir: “No, no. Pero supongo que no debe estar pasando por un buen momento y lo comprendo”.

“Morena de esta ya salió, y está el tío Luis presente”, cerró el periodista.