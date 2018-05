Con el voto vasco, Pedro Sánchez llega a una (¿imposible?) Presidencia

Paloma Esteban lo explicó así para la web madrileña El Confidencial:

"(...) Los nacionalistas vascos confirmaron oficialmente su voto afirmativo a la moción de censura presentada por Pedro Sánchez para desbancar a Mariano Rajoy de la Moncloa. El portavoz del grupo en el Congreso, Aitor Esteban, reconoció que no es una decisión “fácil” ni “sencilla” y que su partido la tomó teniendo en cuenta “dos perspectivas”. Por un lado, la “ética política” y, por el otro la “responsabilidad”. Sobre la primera, aseguró el diputado, la sentencia de la Gürtel “supuso un antes y un después” para la sociedad y para la opinión pública. “El debate trasciende de lo político y quien no lo entienda así, no entiende la situación”, zanjó. En segundo lugar, Esteban aseguró que “el voto negativo” no traería más estabilidad para el país y, “respondemos mayoritariamente a lo que pide la sociedad vasca”, dijo, “votando sí”.

Esteban se dirigió al candidato Sánchez para insistir en que confían en que “el diálogo prometido sea cierto” y que “no abuse de la prerrogativa que le estamos dando” para convocar unas elecciones generales en un plazo prudente. El portavoz del PNV aseguró que la moción de censura ha llevado a su partido a tener “un debate profundo”, extrayéndose de las redes sociales y de todo el ruido que ha generado. Y, precisamente, la decisión se confirmó tras una reunión extraordinaria del Euzkadi Buru Batzar (la ejecutiva del PNV) esta tarde. (...)".

El Partido Popular (PP) está perdiendo el 40% de su electorado en 2 años y 400.000 votos en 3 meses, y pareciera incapaz de contener su incontenible caída, que ya supera a la que sufrió el Partido Socialista en 2011, tras la 2da. legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

En las elecciones generales del 26/06/2016, 7.941.236 españoles depositaron su voto a favor del partido liderado por Mariano Rajoy. El PP ganó con un 33% de votos y 137 escaños, aventajando al PSOE (Partido Socialista Obrero Español), en más de 10 puntos y 52 escaños.

Según la estimación de IMOP Insights para la web El Confidencial, con una participación equivalente a la de entonces el PP obtendría hoy 4,7 millones de votos. Es decir, habría perdido algo más de 3,2 millones, lo que supone el 40,6% de su fuerza electoral.

De todos modos, hace 8 días, Rajoy era un Presidente con la estabilidad garantizada hasta el final de la legislatura; pero ahora Rajoy deja la Jefatura del Ejecutivo, con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) como árbitro luego de la sentencia judicial adversa para el PP en el 'caso Gürtel' (corrupción, con contabilidad B y C). La Audiencia Nacional condenó al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a una pena de 33 años de cárcel, al considerar probada la existencia de una caja B en el partido y, en consecuencia, le declaró responsable civil. Es más: esto abre una inevitable sucesión de Rajoy, líder del PP.

Pero esto era impensable el miércoles 23/05, cuando Rajoy pudo aprobar en el Congreso los presupuestos de la legislatura, después de una dura negociación, precisamente, con el PNV.

Los nacionalistas vascos habían puesto como condición ineludible que Rajoy retirase la aplicación del artículo 155 en Catalunya (o sea la intervención de esa autonomía) pero, a última hora, cuando Quim Torra fue investido presidente de la Generalitat, el PNV optó por dar sus decisivos votos al Gobierno, y conseguir nuevas contrapartidas presupuestarias para el País Vasco.

Pero ahora, en la crisis, el PNV no quiso quedarse a solas con Ciudadanos en su apoyo a Rajoy con elecciones municipales y forales por delante el próximo año. Peor aún: el PNV participaba de una suerte de coalición en la que el beneficiario mayor era Ciudadanos, enemigo del PNV ante las reiteradas amenazas de Albert Rivera de acabar con lo que considera “beneficios (presupuestarios) vascos”.

De hecho, la amenaza de próximas elecciones que proyectan hacia La Moncloa a Rivera refuerza la adhesión a la moción de censura de Rajoy que decidió el PNV.

El socialista Pedro Sánchez le ha prometido al PNV demorar en todo lo posible la convocatoria de elecciones para desinflar el ‘efecto Ciudadanos’ y preservar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, tan beneficiosos para el PNV por decisión de Rajoy.

El terremoto político al probarse la corrupción del PP fue inevitable. El diputado de izquierdas, Pablo Iglesias (Podemos), necesitado de escapar a su propia crisis por la compra de una mansión similar a la que había prometido nunca comprar, reclamó a Pedro Sánchez liderar la moción de desconfianza a Rajoy, algo que el socialista no tenía ni imaginado.

Pero cuando Sánchez dudaba, desde la centroderecha llegó la novedad:el ascendente Albert Rivera, líder de Ciudadanos y aliado de Rajoy, declaró agotada la legislatura tras el fallo judicial de la Audiencia Nacional y reclamó una convocatoria inmediata de elecciones. Sánchez comprendió que la suerte ya estaba echada y la caída de Rajoy era una cuestión de tiempo.

Sánchez admitió que la aritmética era complicada y buscó el aval de los grupos nacionalistas e independentistas para conseguirlo.

Para entonces el PP le reclamaba a Ciudadanos (Cs) que retirase su moción, advirtiéndole que los nacionalistas catalanes y vascos se convertían en árbitros de la política.

Cs intentó ofrecer alternativas mientras Sánchez se lanzaba por la Presidencia y el PP lo denunció de provocar inestabilidad, con la colaboración de los mercados financieros que agitaron las bolsas españolas.

Luego del 'poroteo' quedó en claro que todo dependía del PNV.

No será gratis para los nacionalistas vascos porque perderán el apoyo del PP en el Parlamento autonómico con sede en Vitoria si se aliaba con Pedro Sánchez para expulsar a Rajoy de La Moncloa. La moción de censura, según aseguró en los prolegómenos del debate en el Congreso, “pone en riesgo la estabilidad política” que existe en el País Vasco con el “compromiso” del PP.

Pero el PP tampoco la tendrá fácil: ¿el PP votará con EH Bildu y Podemos en el País Vasco? Naaaaaaa.

Interesante comentario de Gabriel Sanz en la web Voz Populi:

"Pedro Sánchez es consciente de que, apagados los focos del éxito de su llegada a Presidencia del Gobierno vía moción de censura a Mariano Rajoy, el sábado se abre una etapa de incertidumbre porque solo dispone de los 84 escaños del PSOE para sacar adelante el programa que expuso este jueves en la tribuna de oradores del Congreso.

Y para conseguir mayorías necesita 92 diputados más, los 71 de Unidos Podemos, los 9 de ERC, los 8 del PDCat, los dos de Bildu y al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Eso, sin contar que el PP dispone de mayoría absoluta en el Senado.

El problema más inmediato al que se va a enfrentar el nuevo jefe de gobierno es la articulación del 155 en Cataluña si el president de la Generalitat, el soberanista Quim Torra, sigue con su desafío constante a la legalidad. Aunque en las últimas horas, con el nombramiento de consejeros no presos ni huidos ha hecho un gesto de vuelta a la "normalidad", en palabras del todavía ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El nuevo presidente del Gobierno quiere inaugurar un nuevo tiempo en la relación entre Cataluña y el resto de España, pero probablemente choque con PP y Ciudadanos.

De momento, el nuevo inquilino de La Moncloa se ha mostrado dispuesto a verse con Torra para inaugurar un "nuevo tiempo" en la relación entre Cataluña y el resto de España porque "la solución no vendrá ocultándose tras las togas", ha dicho en su intervención para desmarcarse de la política del PP que ha llevado al enfrentamiento territorial.

Su problema, a este respecto, es la enemiga que le van a plantear desde el minuto uno de su mandato PP y Ciudadanos, compitiendo por ver cual de las dos formaciones le ataca más por poner en riesgo la unidad de España y la igualdad entre los ciudadanos de todos los territorios.

Además, Pedro Sánchez ha de ejecutar el presupuesto aprobado por el PP, aunque Pablo Iglesias se lo ha puesto fácil señalando que "como dice Rajoy, nos vamos a comer con patatas los presupuestos, pero a la mesa no habrá sentados corruptos".

Pero, sobre todo, tendrá que sacar un techo de gasto del proyecto de ley de Presupuestos 2019 nada más llegar al poder, porque en la última semana de junio tiene que estar aprobado.

Aunque no es probable que Sánchez pueda agotar la legislatura, en junio de 2020, el líder socialista ha propuesto un programa de izquierda que aumentará gasto y chocará con el Plan de estabilidad de la UE

El nuevo jefe de gobierno ha reiterado su compromiso a impulsar una ley de igualdad salarial que asegure la igualdad de género en el empleo, en su acceso y permanencia, en la formación y en la promoción interna.

Y un "pacto de rentas" con sindicatos y CEOE para acabar con los trabajadores pobres, lo cual dificultará mucho la elaboración de ese presupuesto cuando España está todavía incursa en un procedimiento de déficit excesivo en la UE, o una Ley de transición energética."