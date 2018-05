"El FMI impone como condición legalizar el aborto para acceder al préstamo"

¿Qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional con el aborto? Tiene que ver y mucho, o al menos así lo acusa el principal referente de los curas villeros argentinos, Pepe di Paola: “Aborto es FMI y FMI es aborto. En los escritos de su fundación encontramos los mismos argumentos que hoy encontramos en la Argentina”, aseguró el cura, y marcó la “contradicción” del “mundo pseudo progresista” que, dijo, “levanta banderas de presunta libertad sabiendo que este genocidio es inspirado y promovido por el FMI”.

En los siete minutos que tenía a disposición, el Padre Pepe estableció una relación directa entre la trayectoria legislativa que cumplen los proyectos de ley que suponen distintos grados de liberalización de la práctica abortiva con la aceptación del Presidente Macri y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que comenzaron apenas dos meses después para obtener una significativa disponibilidad de fondos que le permitiera frenar el deterioro económico y el peligro de crisis social que los mismos negociadores argentinos definieron como dramáticos.

“Nuestros barrios necesitan propuestas de vida digna y una sociedad que proteja a los más débiles, no que los descarte como residuos patológicos”, agregó Di Paola, quien agregó al plan del FMI a los apellidos de multimillonarios como Rockefeller. “Desde su fundación ha apoyado, promovido y financiado las campañas pro aborto en el mundo entero, incluyendo a nuestro país”, en referencia a Rockefeller.

“No es inocente que este año se instale el aborto desde la política para acercarse a aquel que lo promueve en todo el mundo: el Fondo Monetario Internacional”, afirmó di Paola señalando la contradicción de aquellos diputados a quienes “los veo preocupados y manifestándose contra el FMI y al mismo tiempo inclinándose a aprobar una de sus mayores exigencias, el aborto, para controlar quién nace y quién no en los países que deben acatar sus normativas.”, aludiendo de manera directa a los representantes de la izquierda peronista y radical que definieron su apoyo a la ley o todavía no se pronunciaron a favor o en contra.

Y agregó: Aborto es sinónimo de FMI, le guste o no al mundo conservador que no ve con malos ojos que los pobres tengan la menor cantidad de hijos o que no los tengan, y también al mundo pseudo progresista que levanta las banderas de una presunta libertad de las mujeres para disponer de su cuerpo aunque sabe que este genocidio es inspirado y promovido por el FMI.

En la misma situación ubicó al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert McNamara, ex presidente del Banco Mundial, quien, sostuvo, “siendo presidente del Banco Mundial planteó aumentar los caudales de préstamos a los países pobres del tercer mundo bajo fuertes condicionamientos, uno de ellos, nada más y nada menos que el aborto”.

“Poco sabe el FMI del amor de nuestras mujeres por el hijo que llevan en sus entrañas, incluso en circunstancias duras, difíciles”.

Sobre el final del discurso, el padre Pepe invitó a los diputados "seguir el ejemplo de dos grandes mujeres: Madre Teresa y Eva Duarte de Perón, ambas defendían la vida aun en los momentos más difíciles y nunca se apartaron un centímetro de sus convicciones".

Por último, el sacerdote villero afirmó, ante el asombro de quienes lo escuchaban, que ya hay un punto en Argentina donde el acceso al aborto es lícito: “Fondo Monetario Internacional es aborto y hay diputados que quieren lo que ya se da en nuestras Islas Malvinas usurpadas por el Imperio británico, donde se estableció una base de la OTAN y donde el aborto es libre, seguro y gratuito”.