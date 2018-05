Peña anunció candidatura de Macri para 2019: "Estamos convencidos que vamos a ganar"

El veto del proyecto opositor para limitar el aumento en las tarifas tiene un costo político y el Gobierno lo sabe, por ello, el jefe de gabinete Marcos Peña realizó este jueves 31/05 un gran esfuerzo mediático por llevar a la sociedad un mensaje de tranquilidad y asegurar que la Ley propuesta en el Senado era inviable por donde se le mire. Por ejemplo, esta noche, sostuvo una entrevista en Crónica TV donde explicó las razones de la decisión presidencial y dejó claro que Macri y su equipo "no somos indiferentes con lo que pasa", para minutos después, brindar una entrevista en TN y ratificar la medida del mandatario nacional respecto a las tarifas. "L a gobernabilidad está asegurada por los argentinos que dieron vuelta la página de la forma patoteril de ejercer el poder" , sentenció.

Sin embargo, y en medio de una crisis de credibilidad que atraviesa el Gobierno, el jefe de gabinete fue muy optimista respecto a las elecciones presidenciales que se celebrarán en el país en 2019. En la entrevista en el programa Ya Somos Grandes de TN, anunció que Mauricio Macri va por la reelección.

Mucho se ha dicho sobre quién será el candidato de Cambiemos para la venidera contienda electoral, e incluso sonaba el nombre de María Eugenia Vidal por ser quien mejor se mantiene en las encuestas de opinión pública, pero esta noche 31/05, Marcos Peña reveló el misterio y aseguró que el candidato a las presidenciales por el PRO será Mauricio Macri.

"Estamos absolutamente convencidos que Cambiemos va a ganar en el 2019 y va a crecer en todo el país. Los argentinos van a saber que Mauricio Macri es el mejor candidato" , afirmó Peña. Y agregó: Contra todos los pronósticos, ganamos en 2015 porque la sociedad quería una gobierno íntegro. En estos dos años y medio honramos ese mandato y estos esfuerzos no son en vano (refiriéndose al veto a las tarifas)".

"La carrera al 2019 no sólo está intacta, sino que estamos convencidos de que vamos a ganar en 2019, el país va a crecer y es la mejor alternativa que tiene el país, con un Macri como candidato absolutamente, es lo que yo pienso y no sólo eso, sino que yo creo que los argentinos van a querer que Mauricio Macri siga siendo Presidente ", remató Peña.

Tras sus dichos, Peña agregó que "no lo planteó como ninguna novedad", porque a su juicio el Gobierno tiene "vocación de poder, de transformación y vamos a seguir haciéndolo", puntualizó.