El nuevo sur de Europa: Populistas de derecha al mando en Italia y socialistas en España

Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es el nuevo Presidente de Gobierno del Reino de España, tras haber logrado que prospere en el Congreso la moción de censura que había sido presentada contra Mariano Rajoy.

Para Bruselas, apunta el diario Financial Times, la conmoción española no podría haber llegado en un tiempo más febril. A la incertidumbre provocada por el bloqueo político italiano de los últimos meses -y la noticia de que finalmente el profesor Giuseppe Conte ha jurado como Primer Minsitro, para formar lo que será el primer gobierno euroescéptico de Italia-, así como por la apertura de una guerra comercial abierta por Donald Trump, ahora se le suma la incertidumbre española.

La sorpresa en España es doble porque, además de que la caída de Rajoy se precipitó en cuestión de días, quien gobernará a partir de ahora era un exiliado político de su propio partido hace casi 2 años. En ese momento, la carrera de Sánchez, parecía terminada. Tras haber sido el candidato por el PSOE en las que fueron las peores elecciones de su historia (2015 y 2016), debió renunciar a la secretaría general del partido. Pero en mayo de 2017, los militantes lo devolvieron a la cabeza del PSOE. Fue aliado de Rajoy durante la intentona independentista catalana.

"Los riesgos en el drama político español no son tantos como en Italia -escribieron Michael Stothard y Mehreen Khan del FT-. Los socialistas están en la centroizquierda y son pro-europeos, comparados con las alternativas más extremas en Italia. La economía de España está creciendo a un ritmo estable, y su sector bancario está en muy buena salud. Pero un Gobierno de Sánchez aún podría ser débil en un tiempo tumultuoso para el sur de Europa", advierte el FT.

"Los socialistas tienen sólo 84 asientos en el Parlamento de 350, lo que significa que les costará que se aprueben leyes significativas, aún con la ayuda del partido de extrema izquierda, Podemos."

Debido a su entramado de alianzas (2 partidos independentistas catalanes, un grupo nacionalista vasco y Podemos), los críticos lo llaman un "Gobierno Frankenstein" al de Sánchez.

Mientras tanto, Italia, tras de 88 días de bloqueo político -el segundo impasse más serio desde la Segunda Guerra Mundial, apunta el semanario británico, The Economist-, 3 meses de comienzos en falso, arduas negociaciones, medias vueltas vertiginosas y vetos, estrenó el primer gobierno euroescéptico de su historia.

El líder del Movimiento 5 Estrellas (M5E), Luigi Di Maio, y el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, llegaron a un acuerdo el jueves 1/6 para reanimar el Gobierno que había sido hundido el domingo por el veto del Presidente, Sergio Mattarella, debido al ministro de Economía que había sido nombrado, Paolo Savona.

Giuseppe Conte, un profesor universitario sin experiencia política, fue convocado nuevamente por el presidente Sergio Mattarella para formar Gobierno. Este viernes 1/6, Conte acudió al palacio del Quirinal, sede de a Jefatura del Estado, donde Mattarella le tomó juramento como nuevo Primer Ministro.

Su gabinete, apunta The Economist, estará formado en buena parte por novatos políticos de los partidos anti-establishment (M5S) y los populistas de extrema derecha de la Liga. "Con esta coalición enteramente populista, -apunta The Econmist-, Italia entra en territorio nunca antes explorado en un estado europeo occidental."

Di Maio y Salvini aceptaron al final cambiar a Savona hacia otro puesto. Pero para mostrar a Bruselas que no había resignado a sus objeciones a la operación en una moneda única, apunta The Economist, lo convitieron en ministro de Europa -un puesto muchos menos significativo políticamente-. En lugar de Savona, pusieron al "eurófilo" Giovanni Tria, quien, sin embargo, defendió a Savona en un artículo reciente, además de atacar las políticas económicas de Alemania, y sugierir que no era Italia, sino Alemania, la que debería renunciar al euro.

"Los miembros del nuevo Gobierno pueden esperar estar sujetos a un escrutinio minucioso. Si es implementado, su programa de recortes tributarios y aumento del gasto amenaza con mandar el déficit presupuestario de Italia en una espiral fuera de control. Aún así, tras una semana de pánico causado por el miedo a una nueva elección, en la que la relación de Italia con la Unión Europea probablemente hubiese sido la cuestión central, al menos la reacción inicial de los mercados fue favorable. El nuevo Gobierno fue recibido por una fuerte caída en el margen, muy observado, entre los rendimientos de los bonos a 10 años de Italia y Alemania."