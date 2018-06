Lucila es Sapag, y Sapag es MPN y gobierno en Neuquén, y un partido en llamas

"Hace mucho que no la veo. No sé a qué proyecto político pertenece", disparó ayer el gobernador Omar Gutiérrez cuando se consultó por Lucila Crexell, quien admitió haber negociado con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, su voto negativo a cambio de la prórroga de la emergencia frutícola.

"Hace mucho que no hablo con ella y no sé a qué proyecto referencia, porque en la vida activa del partido yo, los habitantes de San Martín de los Andes, los referentes, los militantes, hace más de dos años que no la vemos. No puedo contestar algo que dijo ella que yo desconozco", planteó el mandatario.

En la filtración de los chats entre Federico Pinedo y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se leyó: "Lucila (Crexell) amenazó con la abstención", y agregaba: "Creo que la convencí". "Está macaneando", respondió Pinedo.

La senadora asumió que se trató de una negociación, y aclaró que priorizo "los intereses de mi provincia", en relación a la ley de emergencia frutícola, que es de su autoría y estaría en condiciones de ser prorrogada.

Pero sucede que la provincia de Neuquén se vive una fuerte interna en el partido gobernante, el MPN, que este año renueva autoridades de los órganos de conducción (entre el 5 y el 12 de agosto) como así candidaturas para 2019. En ese marco, la senadora supo coquetear con el enemigo principal de Gutiérrez en la interna: el vice, Rolando Figueroa.

El mandato del presidente del partido, que es el gobernador provincial, vencerá el 9 de septiembre. "Creo que lo mejor es que el gobernador no sea el presidente del partido. El partido tiene que tener su vida separada del gobierno y los mejores momentos del MPN fueron cuando el presidente no era el gobernador", evaluó Luis Sapag, actual vicepresidente del partido.

"Las diferencias siempre existen, pero no se puede ir todo el tiempo en contra de todo", manifestó la diputada provincial del MPN Gloria Sifuentes en declaraciones radiales, quien además es otra histórica dirigente del partido provincial.

"Lo que dice causa mucha bronca en el partido, y sobre todo en los afiliados, que son los que la votaron. Cada vez que la escuchamos (a Lucila Crexell) es para hablar en contra de sus propios compañeros", despotricó.

La polémica se desató luego de que Crexell sostuviera que tiene contactos y charlas con Figueroa y, además, que no participará de un eventual proyecto partidario para que Gutiérrez sea reelegido.

"No van a contar con mi acompañamiento para la reelección de Gutiérrez", sentenció la senadora emepenista, al tiempo que afirmó: "Nunca dejé de hablar (con Figueroa), siempre tuvimos buena relación, a pesar de nuestras diferencias. Él está armando, me reuní con él en algún momento pero no hay nada concreto, no voy a ir de candidata a vicegobernadora".

Sifuentes no esperó para salir al cruce de las declaraciones y sostuvo: "Ella (por Crexell) dice que no habla de candidatura y luego menciona a Figueroa. Ahí se contradice, pero se refiere a la interna de nuestro partido".

Quien supo criticar duro a Crexell, fue la Presidente de la Seccional Lácar del MPN, Irina Allegri, quien manifestó que "Crexell llegó a Senadora por ser la hija de Luz Sapag", quien fue intendente de San Martín, senadora nacional por la provincia del Neuquén, sobrina de Felipe, y hermana Jorge Sapag, ambos exgobernadores.

Claro que quien es un verdadero escollo de continuar la tendencia bipolar del enfrentamiento en el MPN, es el otro senador nacional por el MPN, Guillermo Pereyra. Pues, en el menú de ofertas electorales que tiene el MPN, Pereyra es quizá el factor más relevante. Tiene autonomía, financiamiento propio, trayectoria, y peso específico, por lo que puede inclinar la balanza para un lado o para el otro.