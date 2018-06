Berger sobre Scioli: "Le creo, hasta que se demuestre lo contrario"

Tras los escándalos que protagonizó el año pasado junto a Daniel Scioli, Gisela Berger reapareció y reveló cómo está hoy su relación con el ex gobernador, con quien tuvo una hija, Francesca. “Pude entender ciertas cosas y el amor es lo que supera un montón de cosas. Ahora estamos viviendo juntos en La Ñata y en Palermo”, contó.

"Como en toda pareja hay temas y cosas, fue lo que en su momento fue de público conocimiento, pero después volvimos y eso se supo. (...) Fue difícil, lo charlamos mucho", agregó.

"Fue un tema delicado del cual no voy a hablar ahora", dijo cuando le consultaron sobre el pedido de Scioli -que ella misma había revelado- para que interrumpa el embarazo.

Comsultada sobre sus deseos para el futuro cercano, Berger sostuvo: “No pienso en casarme. No es algo que me desvela. (...) Me gusta estar con mi hija Francesca. Ella es un sol y hace que quiera tener cuatro hijos con Daniel", sentenció.

En relación a los problemas legales en los que se encuentra involucrado el ex gobernador, Gisela sostuvo: “Son todos temas que está tratando él y yo no me meto en esas cosas. Obviamente que yo como pareja y él como papá de la nena, toda noticia no buena nos alerta y preocupa.

"¿Vos le creés?", le preguntó la periodista. "Sí, hasta que se demuestre lo contrario, ¿por qué no le voy a creer?”, respondió.

También habló sobre la relación que mantiene Scioli y su ex esposa Karina Rabolini: “Sé que hablan y se llaman por teléfono o se escriben. Es una relación de muchos años. Me parece que es lo normal”. Además, señaló que esta situación no le genera celos "para nada".

Berger confirmó que conoció a Scioli en 2009, pero aclaró que no inició ningún tipo de romance ni relación en ese momento. “Fue en una elección de reinas. Yo lo conocí personalmente ahí, porque él era Gobernador y él tenía que estar en ese evento", señaló.

La aclaración se refería a la canción de Dante Spinetta, donde se hace mención a un Gobernador casado que sale a su vez con una mujer de nombre “Gisela”. “En su momento agradecí lo que él (Spinetta) expresó. Dijo que ni me conocía y que no tenía nada que ver con este tema. Destaco que haya aclarado ese tema porque la verdad nada que ver, no lo conozco a Dante”, terminó la modelo.