La misa Beyoncé: ¿Significa lo mismo ser religioso/ateo, en USA que en Europa?

"Los estadounidenses son un pueblo profundamente religioso -y los ateos no son la excepción-. Los europeos occidentales son pueblos profundamente seculares -y los cristianos no son la excepción", escribió Sigal Samuel en el semanario The Atlantic.

Estas 2 anunciaciones son generalizaciones, pero capturan en esencia lo que reveló el último estudio del Pew Research Center sobre la identidad cristiana en Europa occidental.

La investigación revela que es muy pobre la comprensión que tenemos sobre las creencias de la gente, ya sea que se identifiquen como ateos, agnósticos o bajo ninguna postura en particular.

El Pew Research Center entrevistó a 25.000 personas en 15 países Europa occidental y, comparando los datos estudios anteriores efectuados en USA, encontró 3 cosas:

1. Los estadounidenses son, en total, más religiosos que los europeos occidentales. Esto no es ningun sorpresa.

2. Los estadounidenses no religiosos -aquellos que se identifican como ateos, agnósticos o nada en particular-, son más religiosos que los europeos no religiosos. "La noción de que las personas que no están afiliadas a ninguna religión pueden ser religiosos, puede parecer contradictoria, pero desafiliarse de la religión organizada no quiere decir necesariamente que has dejado de creer en Dios, o, por ejemplo, de rezar", explica Samuel.

3. El 3º descubrimiento es por lejos el más sorprendente: los estadounidenses no religiosos son tan religiosos como -o aún más religiosos que- los cristianos en varios países europeos, incluidos Francia, Alemania y Gran Bretaña.

Neha Sahgal, quien lideró el estudio, dijo a The Atlantic que esto "fue una sorpresa".

Resaltó el hecho de que mientras sólo el 23% de los cristianos europeos dicen que creen en Dios con absoluta certeza, el 27% de los estadounidenses no religiosos suscriben a esta afirmación.

Samuel explica que USA es un país tan cargado de fe, que los atributos religiosos abundan hasta entre las personas seculares.

Existe un fenómeno en ascenso de "iglesias ateas", que apuntan a quienes han perdido la fe en deidades pero quieren pertenecer a una comunidad.

El mes pasado, una iglesia de San Francisco llevó a cabo la 'misa Beyoncé', inspirada en la cantante como ícono de la liberación de la mujer negra. "Beyoncé es una mejor teóloga que muchos de los pastores y párrocos en nuestra iglesia hoy", dijo una reverenda.

Este año, la Met Gala -la noche más importante de la moda estadounidense-, tuvo como tema el catolicismo, en otro ejemplo de la religión entremezclándose en la cultura estadounidense.

"Europa occidental, donde se originó el prostetantismo cristiano y donde el catolicismo estuvo basado durante gran parte de su historia, se ha vuelto una de las regiones más seculares del mundo", apunta el estudio Pew.

"A pesar de que la mayoría de los adultos dice que fue bautizado, hoy muchos de ellos no se describen a sí mismos como cristianos", explica el portal de Pew. "Algunos dicen que se han alejado gradualmente de la religión, cesaron de creer en las enseñanzas religiosas, o fueron alienados por escándalos o las posiciones de la iglesia en cuestiones sociales."

Sin embargo, la mayoría de los adultos encuestados sí se considera todavía cristiano, aún si casi nunca asisten a la iglesia.

El sondeo muestra que los cristianos no practicantes (los que no van a la iglesia más que un par de veces por año), son mayoría en la población a través de la región.

En todos los países excepto Italia, son más numerosos que los cristianos que van a la iglesia (aquellos que asisten al menos 1 vez por mes).

Los cristianos no practicantes también superan a la población sin afiliación religiosa (aquellos que se identifican como ateos, agnósticos, o 'nada en particular') en la mayoría de los países.

Y aún tras el boom inmigratorio de Medio Oriente y el Norte de África, todavía hay muchos más cristianos no practicantes en Europa occidental que personas de otras religiones combinadas (musulmanes, judíos, hindúes, budistas, etcétera).

Pew destaca que de estos datos surge una pregunta fundamental: ¿Cuál es el significado de la identidad cristiana hoy en Europa occidental? ¿Y en qué se diferencian los cristianos no practicantes de los europeos sin afiliación religiosa alguna?

La respuesta, según Pew, está en la cosmovisión religiosa, política y cultural: la diferencia está en cómo estos grupos perciben a Dios, sus actitudes con respecto a los musulmanes y los inmigrantes, y sus opiniones sobre el rol que debe tener la religión en la sociedad.

"Entre los estadounidenses conservadores, una escuela de sabiduría convencional sostiene que el cistianismo en Europa marcha rápidamente hacia la extinción, mientras la histórica fe es suplantada por el secularismo, el islam o simplemente una perezosa falta de interés hacia todas las cosas metafísicas", explica el semanario británico the Economist. Sin embargo, el estudio de Pew sugiere que "el cristianismo todavía importa a una pluralidad de los europeos occidentales, como una marca de identidad y moldeador de actitudes, aún si los asistentes activos a la iglesia y los creyentes comprometidos son una pequeña minoría."

Del estudio surge que los cristianos practicantes eran más proclives que los no practicantes a expresar opiniones culturalmente nacionalistas, o que fuesen escépticas con respecto a otras religiones tales como el islam. Pero de los grupos estudiados, las personas sin afiliación religiosa alguna, fueron los más tolerantes hacia otras creencias y culturas.

El 49% de los cristianos que asisten a la iglesia, consideran que la fe musulmana es incompatible con sus "valores culturales y nacionales", mientras que el 45% de los cristianos no practicantes lo consideran así, y el 32% de quienes no tienen afiliación religiosa alguna.

En temas éticos centrales como el aborto o el matrimonio gay, los cristianos practicantes son mucho más conservadores que sus correligionarios no practicantes, que sostienen posturas más cercanas a sus compatriotas seculares.

El 52% de los cristianos practicantes están listos para aceptar el aborto legal al menos en algunos casos, mientras que el 85% de los cristianos no practicantes lo están, y el 87% de quienes no tienen afiliación religiosa.