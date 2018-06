Si tiene tarjeta Visa y está en Europa, tendrá problemas

La compañía de sistema de pagos Visa informó que este viernes (01/06) su sistema sufrió una caída en parte del continente europeo, afectando algunos pagos efectuados tanto con tarjetas de crédito como de débito en las zonas respectivas.

En esa línea, la empresa indicó que está investigando las causas para brindar soluciones a sus usuarios en Europa.

"Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio que impide que se procesen algunas transacciones de Visa en Europa. Estamos investigando las causas y trabajando lo más rápido posible para resolver la situación. Le mantendremos informado", escribió VisaNewsEurope en Twitter.

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.