3 especímenes masculinos que no deberían existir

Está claro que perfecto no es nadie, ni hombre ni mujer. Es más, estamos muy lejos de serlo; los defectos y muchas veces tenemos etapas en las que realmente somos complicados de aguantar, incluso para las personas que más nos quieren.

No obstante, existen rasgos de la personalidad que pueden resultar altamente contraproducentes para las relaciones afectivas que van más allá de una serie de momentos puntuales.

El problema viene dado por 2 realidades: nunca, pero escríbalo, nunca terminamos de conocer del todo a una persona; y la segunda es que las personas cambian, lamentablemente no siempre para bien.

Un hombre puede resultar absolutamente encantador en un comienzo, pero quizás luego tengas que preguntarte ¿A dónde se ha ido ese príncipe azul?

O por el contrario, alguien puede parecerte completamente aburrido y descubres, con el tiempo, cualidades y encantos escondidos.

Según Jorge Luis Borges, “uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única”, sin embargo, y lo que sí es cierto, es que algunas personas tienen maneras de relacionarse con su afectividad y de forma desadaptativa.

Quizás no pueden amar, o no toleran ser amados, o se encuentran atrapados dentro de un propio infierno lleno de temores, culpas o resentimiento.

En estos casos, salvo que seas una santa y obre milagros las relaciones terminan mal y acabando.

Así que si tienes antecedentes negativos en la elección de caballero como pareja, te presentamos a 3 tipos de hombres que es mejor que mantengas alejados de ti, si no quieres sufrir desamor.

1 Los hombres que van de un extremo a otro

Son esos tipos que pasan de la mayor ternura a la máxima agresividad, en muchas ocasiones sin que haya hechos que ameriten el cambio.

Cuando es imposible contestar la pregunta ¿Qué pasó? O ¿Por qué reaccionó así? Aléjate, no te conviene.

No es sano mantener una relación afectiva con alguien que simplemente un día se muere de amor por ti y te llena de halagos y caricias, pero al otro te rechaza de una manera ácida y, a veces, cruel.

Estos hombres son fáciles de reconocer porque son impulsivos, agotadores emocionalmente y sin darte cuenta empiezas a experimentar una profunda ambigüedad frente a ellos.

Por lo general, tienen un profundo conflicto consigo mismos, que no han superado. Son bastante egocéntricos y por eso no tienen en cuenta los efectos que causan en ti. Lo cierto es que no están listos para tener una relación afectiva con nadie.

2 Los mentirosos por costumbre

Existen muchísimas maneras de mentir. La más obvia es hablar acerca de hechos o situaciones que jamás han ocurrido. Pero vivir en función de aparentar, prometer y no cumplir, además, de acomodarse a circunstancias a las que no estás de acuerdo, también son maneras de incurrir en la falsedad.

Al mentiroso generalmente se delata, no por la forma que te miente a ti, sino por cómo lo hace con los demás. Si lo hace con otros, ¿por qué no iba a hacerlo contigo? Muchas veces esas mentiras no son fáciles de detectar, porque hay hombres que son verdaderos profesionales de la simulación. De ahí que sea tan importante que nos fijemos en cómo se comporta con los demás.

El problema de tener una relación con un tipo de estos, es que es casi imposible que crezca la confianza, pilar fundamental de cualquier relación.

Pronto te verás a ti misma haciendo pesquisas exhaustivas para atraparlo. O husmeando en sus cosas para ver si te engaña. Con los hombres compulsivamente mentirosos es imposible construir una relación que valga la pena.

3 Los hombres que te hacen sentir inhibida

Suelen ser muy críticos con lo que haces, o dices, e incluso con la forma que vistes. Estar en una relación con un hombre de este tipo es asfixiante, esclavizante y agotadora por demás.

Este rasgo es propio de quienes tienen mucho éxito o dinero y buscan simplemente una compañía que se comporte tal y como ellos quieren; muchas veces “compran” a las mujeres.

Lo cierto es que si te sientes contantemente evaluada, descalificada y piensas veinte veces las cosas o cualquier cosa antes de decirla estás ante un espécimen de este tipo.

Lo que pasa en estas relaciones, es que de pronto te vuelves una persona muy silenciosa cuando estás en su presencia; o hablas, pero siempre estás atenta a la expresión que tenga frente a tus palabras.

En los casos más extremos, estos hombres controladores y narcisistas, también terminan siendo violentos. Creen que el mundo y todas las personas, especialmente su pareja, deben comportarse como a él se le ocurre que deben hacerlo. Lo suyo es la intimidación, bien sea con sutiles juegos psicológicos o con coacciones físicas directas. Con esta clase de hombres jamás podrás ser feliz.