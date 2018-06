USA detroza la globalización: Un ejemplo concreto

La Organización Mundial de Comercio está en crisis total porque acabó el libre intercambio de mercadería y servicios apenas Donald Trump asumió en la Casa Blanca. Los argentinos no han considerado demasiado el tema y sus consecuencias porque, pese al biodiesel y los limones, el comercio exterior no es muy popular en una economía 'ombliguista' -aunque ahora que el FMI reclamará un superávit en la balanza comercial, el tema será más sensible-. Además, justo Ciudad de Buenos Aires fue escenario del encuentro central 2017 de la OMC, y nadie quería descubrir que el rey estaba desnudo. Pero el asunto se ha complicado notablemente en las recientes semanas, y es importante conocer cómo lo ven en otras capitales. Por ejemplo, en Moscú. El título original de la nota que encontró y tradujo Hernando Kleimans es: "¿Iluminará a Rusia el sol a través de las “nubes” que ya “se avizoran en el horizonte”?".

Por ANNA KOROLIOVAАнна Королева es periodista del semanario de negocios Expert o Ekspert. Sábado 02 de junio de 2018 21:40 hs Compartí esta nota Imprimir