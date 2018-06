Mujer del día: Virginia Woolf

Nacida el 25/01/1882 en Londres, Reino Unido; Adeline Virginia Stephen es hoy reconocida como una de las escritoras de ficción más importantes en el modernismo anglosajón, con el nombre de Virginia Woolf.

De hecho, redescubierta en 1970 por uno de sus textos más famosos, se volvió también, una de las figuras importantes para el movimiento feminista ("Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción” - Virginia Woolf; ensayo “Una habitación propia”, de 1929).

Adeline Virginia fue hija de Sir Leslie Stephen, un novelista e historiador, entre otros trabajos; y de Julia Prinsep Jackson, conocida en aquella sociedad por su belleza.

El pasado amoroso de ambos padres -quienes eran viudos- obligó a la convivencia con la primera hija del primer matrimonio de Leslie, Laura Makepeace Stephen, declarada mentalmente incapaz, hasta ser ingresada en un hospital psiquiátrico en 1891; y con los hijos de Julia, además de los hijos que tuvieron juntos.

Adeline y sus hermanos (Vanessa, Thoby y Adrian), educados por sus padres en una residencia de enome biblioteca, y algunos profesores particulares, fueron criados en el ámbito literario gracias a las amistades que su padre mantenía con escritores y poetas, entre otros.

Sin embargo, había una tragedia dentro de la historia: ella y su hermana Vanessa sufrieron abusos sus medio hermanos George y Gerald Duckworth (lo que Woolf recordaría en sus ensayos autobiográficos "A Sketch of the Past" y "Hyde Park Gate". En el caso de Adeline/Virginia, los historiadores dicen que hubo abusos hasta los 22 años).

A la vez, en 1895, ocurrió la repentina muerte de su madre, Julia.

En 1897, murió su media hermana Stella, quien comandaba el hogar familiar tras la muerte de Julia, se casó con Jack Hills y falleció durante la luna de miel, por una peritonitis.

En 1905 murió de cáncer su padre, el aristócrata Leslie.

La consecuencia fue una sucesión de crisis nerviosas, períodos recurrentes de depresión, un trastorno bipolar, enfermedad en el pasado conocida como psicosis maníaco-depresiva. Este padecimiento marcó gran parte de la vida de Adeline/Virginia.

Sin embargo, estabilizada, ella pudo continuar con su formación.

Virginia Woolf: Fui hombre, soy mujer, soy Orlando



Entre que estudiaba en King’s College, de Cambridge (The King's College of Our Lady and St. Nicholas in Cambridge, fundado en 1441 por Enrique VI); y King’s College, de Londres (la 4ta. universidad más antigua de Inglaterra, fundada en 1829, hoy en el puesto 16to. en el ranking global de excelencia), ella comenzó a intentar escribir en forma profesional.

Desde 1904, ella -presentada por su amiga Violet Dickinson- empezó a escribir artículos y críticas en el diario 'The Guardian'.

En 1905, pese a su crisis de aquel año, empezó a escribir críticas para 'The Times Literary Supplement', lo que siguió haciendo el resto de su vida.

Y también fue invitada a dar clases en Morley College (un instituto para mujeres y hombres de la clase trabajadora).

En 1906, falleció su hermano Toby, y su hermana Vanessa -artista plástica- decide casarse con el crítico de arte Clive Bell.

Por entonces, los 3 hermanos Adeline/Virginia, Vanessa y Adrian Stephen ya habían decidido vender la casa familiar de Hyde Park Gate y comprar una casa en Bloomsbury, barrio en el municipio Camden, en el centro de Londres, que comenzaron a frecuentar compañeros universitarios de los hermanos, que iban desde el escritor E. M. Forster y el economista John Maynard Keynes a los filósofos Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein.

Adrian, luego de una relación sentimental con el pintor y diseñador de tejidos Duncan Grant, y una relación inusual con su propia hermana Vanessa Bell; en 1914 se casó con Karin Costelloe, ya graduada en Filosofía, y la relación tuvo su impacto cuando luego de la 1ra. Guerra Mundial porque ambos se interesaron en los estudios de Sigmund Freud acerca del psicoanálisis. Adrian llegó a tener una presencia importante en la British Psychoanalytical Society.

Todos los mencionados serían conocidos como "el grupo de Bloomsbury", y entre ellos también estaba el economista Leonard Woolf, con quien ella se casó en 1912 -"un judío sin un centavo", lo presentó ella cuando se comprometieron-, tomó su apellido para su seudónimo, y juntos, en 1917, crearon la editorial Hogarth Press.

Orlando (1992) Theatrical Trailer



Dicen que ella no estaba enamorada de Leonard pero el matrimonio le permitía disponer de "un cuarto propio".

Leonard padecía también un trauma sexual, según lo confesó en su autobiografía. Erudito y racionalista a ultranza, chocaba con la mente libre y poética de la escritora.

Antes de su casamiento, él reunió conceptos de especialistas en enfermedades mentales, sobre la conveniencia de abstenerse de tener hijos. Queda la enorme duda existencial: ¿Qué hubiese ocurrido con su esposa si ella hubiese tenido hijos?

Luego de la luna de miel, ella escribió su primera novela “Fin de Viaje”, publicada en 1915 editada por la editorial de un medio hermano, Gerald Duckworth and Company Lt.

Esta novela ocurrió antes de una muy grave crisis nerviosa, en la que Virginia intentó suicidarse por primera vez. En la novela, la protagonista se mata por la imposibilidad de obtener un auténtico intercambio emocional y físico con su marido.

Virginia demostraba en sus novelas una disposición a romper los esquemas narrativos aunque merecieron poca relevancia de parte de la crítica hasta la publicación de sus obras “La señora Dalloway” (1925) y “Al faro” (1927, una novela en la que recuerda una de sus memorias de niñez más vívidas en Saint Ives, en Cornualles, Inglaterra donde la familia pasó sus vacaciones de verano entre 1882 y 1894). Recién entonces los críticos comenzaron a elogiar su originalidad literaria.

¿Qué tenía de especial su forma de escribir? Desaparecida la acción y la intriga, las narraciones de Virginia se esfuerzan en captar la vida cambiante e inasible de la conciencia. Además, llamaba la atención su maestría técnica y su afán experimental, a la vez que introducía en la prosa un estilo e imágenes hasta entonces sólo registrada en la poesía.

Derrotada por su trastorno bipolar que ya la dejaba sin poder trabajar en sus novelas normalmente y sufriendo otro episodio depresivo luego de terminar su última obra “Entre actos”, Virginia decidió quitarse la vida el 28/03/1941. Virginia se puso su abrigo y lo llenó de rocas para adentrarse al río Ouse cerca de su casa y se ahogó; su cuerpo no fue encontrado hasta el 18/04/1941 y su esposo Leonard enterró sus restos bajo un árbol ubicado en Rodmell, Sussex.

En su nota de suicidio, ella escribió:

"Siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles. Y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces, y no puedo concentrarme. Así que hago lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Has sido en todos los sentidos todo lo que cualquiera podría ser. Creo que dos personas no pueden ser más felices hasta que vino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás trabajar. Lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que debo toda la felicidad de mi vida a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirlo —todo el mundo lo sabe. Si alguien podía haberme salvado habrías sido tú. Todo lo he perdido excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas pudieran ser más felices que lo que hemos sido tú y yo. V."

Virginia Woolf



En cuanto a la otra de la que se cumplen 90 años, "Orlando: una biografía" (Orlando: A Biography), fue publicada el 11/10/1928 por Hogarth Press, del matrimonio Woolf.

Es una interpretación libre de parte de la vida de Victoria Mary Sackville-West, CH, la Honorable señora Nicolson (su marido fue Harold Nicolson), más conocida como Vita Sackville-WestWoolf, quien fue amante de Virginia. En verdad, Vita y Harold tenían sexo con personas de su mismo género (un 'matrimonio abierto', algo frecuente en el el grupo de Bloomsbury).

Vita Sackville-West, ademas, fue poetisa, novelista y diseñadora de jardines, y la única persona que ha ganado 2 veces el premio Hawthornden, de poesía.

La novela -en verdad una parodia de las biografías, un género dominante en el período victoriano, y siempre protagonizadas por hombres- tuvo una adaptación cinematográfico dirigida por Sally Potter, en 1992, con la escocesa Tilda Swinton como Orlando, y Quentin Crisp como la reina Isabel I.

La obra aporta una visión especialmente crítica del rol asignado a la mujer, ya no sólo dentro de las sociedades machistas en las que trascurre la obra, sino dentro del mundo literario de entonces.