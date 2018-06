Para Carrió acudir al FMI es un "seguro para evitar un Golpe de Estado"

La referente de Cambiemos reiteró durante su participación en el programa de Mirtha Legrandes que hay sectores que quieren "derrocar a Macri", por ende, volvió a defender la decisión del Gobierno de acudir al Fondo Monetario Internacional. "No tengo ni idea cuánto nos van a prestar. Es un seguro contra el golpe", apuntó.

"Pueden estar en desacuerdo, pero lo que no pueden querer es que el gobierno de Macri caiga. He defendido al gobierno de Cristina muchas veces cuando lo querían hacer caer", sostuvo.

Al participar del programa conducido por Mirtha Legrand, la diputada oficialista volvió a cuestionar a los actores que organizaron una movilización en el Obelisco bajo la consigna "La Patria está en peligro".

"Los actores creen que el FMI pone en crisis la patria, pero no creían que el peligro lo ponía Julio De Vido cuando se robaba todo. El Fondo es para evitar un golpe de ustedes", manifestó.

Y agregó: "Buscamos con el Fondo un seguro para que ustedes no nos volteen, para que ustedes no sean golpistas. No sean golpistas, esperen a las elecciones y ganen".

Además, ratificó sus dichos contra el empresario Eduardo Eurnekian, a quien había involucrado en un supuesto intento golpista contra la administración de Macri. "Debo recordarle que injuriar y calumniar reiteradamente, desde la inmunidad (e impunidad) que conceden los fueros parlamentarios, es la forma más perversa de corrupción", le dijo el empresario a Carrió a través de una carta, a lo que la diputada aprovechó el espacio televisivo para responderle: "Ya le dije, 'cuando sea presidenta te meto preso'".