Empezó la fiesta de la TV y ya Rial dijo quién gana el Martín Fierro de Oro

Este domingo 03/06 arrancó lo que fue desde el principio una ceremonia polémica: Los Martín Fierro. Con grandes ausentes, presencias confirmadas, un claro favorito a quedarse con la mayor cantidad de estatuillas y con el reclamos por la legalización del aborto como consigna de varias actrices, esta nueva entrega promete dar de qué hablar.

Por ejemplo, ya el conductor Jorge Rial anunció quién será el galardonado con el Martín Fierro de Oro:

Por si no llego al final de la transmisión de los #MartinFiero2018 quiero felicitar a Un gallo para Esculapio por el Oro. Se lo merecen. La mejor ficción. Lejos.

Este año, la entrega se lleva a cabo en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero y la televisación correrá por cuenta de Telefe, con la conducción de Marley. Asimismo, una de las figuras más esperadas de todos los años es Marcelo Tinelli (58) pero no estará presente. "Voy a estar fuera del país. Lamentablemente no voy a poder estar porque tengo un compromiso fuera de Buenos Aires y no lo puedo cancelar", confirmó el pasado 25 de mayo el conductor de ShowMatch.

Otro gra ausente será Jorge Lanata (57) "No voy a ir por dos motivos, primero por que me cansé y después porque estoy en el aire, no voy a poder”, anunció el hombre de los medios la semana pasada al aire de su programa Lanata Sin Filtro (por Radio Mitre).

Otra de las características del Martín Fierro de este año, es que el Martín Fierro, se celebrará entre protestas. Hoy, mientras se llevará adelante una nueva edición de los premios Martín Fierro, la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación (COSITMECOS) realizarán una movilización en defensa del trabajo y de la identidad nacional.

"Las actrices y los actores estaremos allí para que podamos seguir contando nuestras historias, por políticas de Estado que promuevan la producción audiovisual. Los medios públicos son de todos los argentinos. El contenido es tuyo, los medios también. No al ajuste, no al vaciamiento" dijeron en un comunicado.

Los looks también dieron de qué hablar este 2018, por ello te dejamos las reacciones en las redes sociales y algunas imágenes de la fiesta de la TV argentina: