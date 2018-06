Desidia, impericia y falta de sensibilidad

Desde hace muchos años, los argentinos nos pasamos la vida improvisando. Todo lo atamos con alambre. Acerca de la insensibilidad, el relato de un rescatista: "Todos asistimos a la gente del helicóptero. Después llegó un helicóptero de Presidencia de rescate, que solamente venía a buscar a los 7 civiles y se los llevó. Antes de partir nos dijeron que no volverían, así que decidimos bajar con los 6 restantes a pie para aprovechar la luz del sol. Pero al poco tiempo que salimos me llamaron por radio y dijeron que estaba la posibilidad de que nos busquen en helicóptero, pero como estaba tan cerrado el cielo y las condiciones climáticas no acompañaban les dije que no, que continuaríamos a pie. A la gente del rescate le pregunté si regresarían de Santiago del Estero y me dijeron que no. Por eso comenzamos a descender. Si ellos me decían que regresaban los hubiera esperado porque era más conveniente el rescate aéreo".

Por JORGE SARMIENTOEx periodista, ex funcionario gubernamental provincial en Córdoba, hoy en Nación. Consultor de políticos cordobeses. Escribe con seudónimo. Lunes 04 de junio de 2018 6:59 hs