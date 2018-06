Renunció el Primer Ministro jordano, tragedia en Guatemala, ataque en Kabul

Estos son los temas que aparecen en los principales diarios del mundo el lunes 4/6:

Tras protestas masivas en contra de medidas de austeridad, renunció el Primer Ministro de Jordania, Hani Mulki. Había sido convocado al palacio real por el rey Abdullah II, lo que generó conjeturas de que podría ser despedido del puesto. El domingo 3/6 fue el 4º día consecutivo de protestas en el país, en contra de un plan para aumentar los impuestos. El Gobierno jordano enfrenta presiones del Fondo Monetario Internacional para aplicar medidas de austeridad para frenar la creciente deuda pública.

Al menos 25 personas murieron por la erupción del volcán del Fuego en Guatemala, ubicado a casi 50 kilómetros al sudeste de la Ciudad de Guatemala. Las víctimas quedaron atrapadas en sus viviendas y fueron alcanzadas por una correntada, mezcla de lava y lodo, explica AnsaLatina. Más de 3.000 personas han sido evacuadas y el aeropuerto de la capital del país está cerrado. Las columnas de ceniza alcanzan los 6.000 metros de altura.

Los 3 máximos oficiales militares de Corea del Norte han sido despedidos, reveló un alto oficial estadounidense el domingo 3/6, en lo que podría ser una señal de que el líder del régimen, Kim Jong-un, está trabajando para silenciar el disenso de cara a su encuentro con el Presidente de USA, Donald Trump, la semana que viene. El viernes de la semana pasada -tras encontrarse con el número 2 de Corea del Norte, Kim Yong-chol, quien le entregó una carta del líder norcoreano-, Trump anunció que el encuentro se produciría después de todo, luego de anunciar a través de una carta a Kim que lo suspendía.

El euroescéptico y anti-inmigración Partido Demócrata Esloveno (SDS), del ex Primer Ministro, Janez Jansa, ganó las elecciones legislativas del domingo en Eslovenia, con un 25,03% de los votos. El margen es tan pequeño que Jansa deberá buscar alianzas para poder llegar a ser investido nuevamente como Primer Ministro.

Al menos 7 personas murieron en un ataque suicida en Kabul, que tuvo lugar afuera de un encuentro entre 2.000 clérigos. La explosión fue registrada a las 11.30 (hora local) en el oeste de la capital afgana, citó el portavoz de la Policía de Kabul, Hashmat Stanekzai. Fue en la entrada de la carpa en la que se reunían los clérigos musulmanes para aprobar una fatwa contra los ataques suicidas, reveló la Policía.

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emprende un viaje a de 3 días a Europa para intentar convencer a los líderes de Alemania, Francia y Gran Bretaña, de que se retiren del Acuerdo Nuclear con Irán -tal como lo hizo el Presidente estadounidense, Donald Trump-, y de la necesidad de desalojar al Ejército de Teherán de la vecina Siria.

A través de twitter, el Presidente estadounidense aseguró que tiene el derecho absoluto de "perdonarse a sí mismo", a pesar de que aclaró que no ve por qué debiera hacerlo cuando no ha hecho nada malo. Así y todo, según The New York Times, el tweet levantó sospechas de que Trump podría tomar la acción extraordinaria para inmunizarse en el contexto de la investigación a la trama rusa.