Schwartzman dio vuelta un partido impresionante y tendrá en 4artos a Nadal

Por primera vez en su carrera, Diego ‘Peque’ Schwartzman, se clasificó este lunes (04/06) a los cuartos de final de Roland Garros, segundo torneo de Grand Slam de la temporada 2018 luego de dar vuelta un partido increíble frente al sudafricano Kevin Anderson por 1-6, 2-6, 7-5 y 7-6 (7-0).

Lo cierto es que Schwartzman demuestra que está para cosas cada vez más grandes y da pelea ante los denominados ‘pesos pesados’ del tenis mundial. Sin embargo, el camino a la victoria no comenzó con buen pie para el ‘Peque’ debido a que la pasó muy mal en los dos primeros sets de su choque de este lunes. Su rival, el sudafricano Anderson, número 7 del mundo y sexto preclasificado en el certamen parisino, dominó claramente esa parte del partido.

Apoyado en una devolución muy precisa y potente, Anderson martilló sobre el saque del argentino de entrada. Quebró en el segundo game y aunque el Peque pudo recuperarse enseguida con su propio break, en el juego siguiente resignó de nuevo su servicio.

Sin fisuras, Anderson volvió a quebrar en el sexto juego y así, con cuatro games consecutivos y el argentino sin poder mantener su saque en todo el primer parcial, clavó el 6-1 con el que se cerró ese capítulo.

El nivel de aciertos de Anderson se mantuvo en el segundo set, y el Peque no mostró tampoco grandes argumentos para revertir la historia. Un nuevo quiebre del sudafricano, de entrada nomás, dejó claro que el argumento de la obra estaba lejos de cambiar.

Aunque en el tercer game Schwartzman consiguió mantener su saque para frenar la sangría y lo festejó con un grito elocuente -llevaba seis games cedidos consecutivamente y no había podido ganar su juego de servicio en todo el partido-, poco cambió. Anderson no tardó en estirar aun más su ventaja con un nuevo break para sellar el 6-2. Si no cambiaba algo pronto, la historia marchaba inevitablemente hacia una derrota para el argentino.

El tercer parcial mostró algo más de paridad, aunque en el séptimo game llegó el temido quiebre del sudafricano. El porteño tuvo la chance de recuperarse inmediatamente y dispuso de un doble break point, pero no pudo aprovechar sus chances. Parecía que estaba por terminarse la historia, pero el Peque se abrió una ventana a la ilusión al mantener su saque y ya definitivamente contra las cuerdas, en el décimo game, concretar el break point que entregó Anderson para ponerse 5-5.

Una sensación diferente se instaló de pronto en la cancha. El sudafricano bajó su porcentaje de aciertos y el argentino se aferró a ese momento del partido. Y en el duodécimo juego capitalizó otra vez el primer break point del que dispuso, con un revés cruzado al que Anderson ni siquiera corrió. Era el 7-5 para el argentino y la ilusión de que la historia podía darse vuelta.

Pero cuando juega Schwartzman, los quiebres parecen ser moneda corriente, tanto de un lado como del otro. Y así fue en el comienzo del cuarto parcial. Se adelantó Anderson con el saque de argentino, respondió el Peque y volvió a golpear el sudafricano para sacar ventaja.

Como si fuera un espejo, el final del cuarto parcial se presentó muy similar al del tercero. El número 7 del mundo sacaba 5-4 para sellar su pase a cuartos de final, pero el argentino volvió a quebrar, esta vez en cero, y estiró la definición.

La diferencia con el set anterior comenzó a verse en el duodécimo game. Porque Schwartzman no volvió a romper el saque de su rival y el parcial se fue a un desempate. Pero allí siguió su remontada. Se impuso con contundencia por 7-0 y estiró el partido a un quinto set.

Si de quiebres se habla, el quinto set potenció lo ocurrido en el resto del partido. Porque en los primeros cinco games, ninguno de los dos pudo mantener su servicio. El que salió mejor parado de esa situación fue el Peque: confirmó en el sexto su diferencia por 4-2.

Pero habría más. En el séptimo volvió a quebrar Schwartzman y en el octavo liquidó el partido. En casi cuatro horas de partido alcanzó la hazaña y se metió en cuartos de final, donde deberá medirse con el español Rafael Nadal (2°), máximo favorito a ganar el torneo.

La victoria de este lunes fue la primera sobre un top ten en polvo de ladrillo y también la primera que levanta una desventaja de dos sets en su carrera. Además, debutará en los cuartos de final de Roland Garros y tiene casi asegurado su mejor ranking (11°) para el lunes. Anderson no había perdido ningún set en este certamen.

Schwartzman igualó así su mejor performance en los grandes abiertos tenísticos del calendario: en el US Open del año pasado perdió en cuartos de final con Pablo Carreño en tres sets. También en 2017 no superó la misma instancia en el Masters 1000 de Canadá donde cayó con Robin Haase y en el Masters 1000 de Montecarlo, cuando perdió su quinto partido en la historia con Nadal.

Nadal (1°) superó el alemán Maximilian Marterer (70°) en tres sets: 6-3, 6-2 y 7-6 (4).

“Habrá que devolver saques. Estoy jugando muy bien, muy sólido. Será un partido distinto por sus saques, ojalá le gane”, había dicho en la antesala de su duelo ante el sudafricano.

En el historial, Schwartzman y Anderson se habían enfrentado dos veces. En ambos partidos, el sudafricano se había quedado con la victoria, la última de ellas en el ATP de Niza en el 2016.

Schwartzman fue el primero de los tenistas argentinos en salir a la cancha el lunes. Luego será el turno de Juan Martín del Potro (6°), que en el tercer turno de la cancha Suzanne Lenglen -alrededor de las 11- se enfrentará al estadounidense John Isner (10°), también por los octavos de final del Abierto parisino.