"Vidal se deteriora porque la gente se empieza a preguntar por la gestión"

El consultor Raúl Timerman, director del Grupo de Opinión Pública (GOP) consideró este lunes que el deterioro de la imagen positiva de la gobernadora María Eugenia Vidal obedece a cierta inquietud por parte de la opinión pública respecto a su gestión en la provincia de Buenos Aires.

"A Vidal le llega el deterioro porque se la ve demasiado desde el punto de vista de la exposición en base a un personaje que se ha creado de ella, que es marketinero, que gusta a la gente, que tiene un mohín cuando habla muy simpático, pero se empieza a preguntar la gente por la gestión de ella", declaró Timerman en declaraciones radiales a Cadena Río.

El consultor hizo la comparación con el antecesor de Vidal, el actual diputado Daniel Scioli. "A Vidal le pasa algo parecido a lo que le pasó a Scioli, que mantenía una imagen positiva por encima de la Presidenta (Cristina Fernández), pero finalmente lo crucificó la gestión".

Timerman también apuntó a las "presiones" que sufre Vidal en su distrito, e hizo hincapié en el caso Farmacity, la cadena de farmacias que puja por instalarse en la provincia y que tiene entre sus accionistas al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

"No sé como el Presidente (Mauricio Macri) deja que un funcionario presione por un negocio personal", se preguntó el consultor.

En otro tramo de la entrevista, Timerman se refirió a la posible candidatura presidencial de la gobernadora bonaerense. "Vidal dice que 'no se le cruza por la cabeza' ser candidata presidencial, pero si es necesario y el PRO y Cambiemos la necesitan, se le va a 'cruzar por la cabeza'".

En el mismo orden había dicho que Cristina Fernández dice que no será candidata. En este sentido afirmó el director del GOP: "No es necesario creerle, los políticos no siempre dicen la verdad, es más, mienten mucho".