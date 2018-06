Alquilar en CABA es cada vez más caro: Aumentó 14% en lo que va de año

Hoy en día, un alquiler representa alrededor del 50% de un ingreso promedio; contando impuestos, expensas y servicios llega al 70% y la tendencia es que siga subiendo. Por ende, y tras la inestabilidad económica que viene atravesando el país, algunos de los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires que, han tenido que rescindir los contratos ante la imposibilidad de poder cumplir con el pago.

Un relevamiento de Inquilinos Agrupados asegura que los alquileres aumentaron un 14% durante los primeros 4 meses del año y que en el mismo período, la inflación medida por el INDEC fue del 9,6%.Además, se le suma la carga de los aumentos de los servicios públicos que se registraron desde diciembre de 2017 hasta ahora.

Durante este año los alquileres subirán por encima de la inflación. Es que en la mayoría de los contratos de locación que se firmaron durante los primeros meses de 2018 se estipulan dos ajustes semestrales del 12%, lo que arrojaría un acumulado anual del 25%, muy superior a la meta de inflación proyectada por el Gobierno (15%), a la estimación del Banco Central (19,9%) y una cifra mayor incluso a los pronósticos privados (que prevén que será entre el 20% y el 24%).

Desde Inquilinos Agrupados señalaron que si se proyectan estos números, referente a los cuadros tarifarios, para todo el año, los alquileres en 2018 van a aumentar un 48%, mientras que la inflación va a ser 31,65%. Y agregaron que los inquilinos destinan un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos en el pago del alquiler, por lo que "muchos están rescindiendo anticipadamente sus contratos porque no pueden pagar".

Gervasio Muñoz, presidente de la organización, remarcó que si un porteño con un ingreso de $ 21.000 quería alquilar en enero pasado un dos ambientes en Almagro de $ 10.000, debía destinar el 47% de sus ingresos en el pago del alquiler (sin contar expensas, impuestos ni servicios).

Al respecto, añadió: "El fenómeno que estamos viviendo es atípico, si la mitad de un ingreso se va en el alquiler y otro 20% se lo llevan las expensas, impuestos y servicios, a los inquilinos no les queda margen para cubrir el resto de sus gastos. Esta situación se manifiesta en el aumento de rescisiones anticipadas de contrato y en el atraso en los pagos. Mientras no se regule la rentabilidad propietaria, cada vez más inquilinos vamos hacia un lugar en donde no vamos a poder sostener el pago del alquiler y los propietarios no van a poder cobrarlos".

Según Muñoz, el de las expensas es el tema más controvertido de todos porque no hay ningún tipo de control. "El impacto de la suba del dólar en precios ya se dio y eso impacta en las expensas. Este año aumentaron todos los meses y en algunos casos están llegando a representar el 50% del precio del alquiler".