Jaitt difundió un polémico audio del "evolucionado feminista"

Al parecer la pelea entre padre e hija (Jorge Rial y Morena) no ha terminado, y es que la polémica Natacha Jaitt defundió esta tarde un audio que complica al conductor.

El material fue difundido por Jaitt, quien días atrás se encontró con la hija del conductor para darle su apoyo, muestra violencia verbal de Rial para con su hija.

En el audio, Rial le dije a Morena que “bajé la cabeza”, y sea “un poquito más humilde” con él. “Todo lo que tenés te lo di yo, yo me rompí el orto toda la vida por vos, porque la puta de tu madre (por Silvia D'Auro) te dejó a vos y a ella. Yo tuve que poner la jeta”, le dice.

El mensaje, que compartió la vedette por Twitter, ya generó polémica y tuvo cientos de respuestas y repercusiones, escuchá el audio completo acá:

Acá tienen unos segundos de adelanto de un graaaaaaaaaaan daño psicológico y otras yerbas que protejo para no entorpecer la causa del EVOLUCIONADO FEMINISTA ???? contra su propia hija @moorerial , escuchen un poco nada más.. PORQUE LA PUTA DE TU MADREEEEEE... pic.twitter.com/idLdA2sB2G

Ok, como no recibo nadie que me atienda después de poner sola el pecho a las balas ... voy a proceder a un adelanto a ver si así destapamos un poco las mentiras y las tapaderas... ya vengo . Suban el volumen.