Así lucen los 12 estadios de Rusia 2018 vistos desde el espacio

Este semana fueron difundidas por la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, varias imágenes satelitales tomadas desde la Estación Espacial Internacional (ISS) donde se ven desde fuera los 12 estadios donde se disputarán los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia.

Veamos algunas descripciones de estos terrenos:

Spartak Stadium

Con una capacidad para 43.298 personas, el Spartak, ubicado en la capital rusa, Moscú, será el lugar donde Argentina e Islandia se verán las caras; entre otros encuentros además de los octavos de final, estarán Polonia vs Senegal; Bélgica vs Túnez y Serbia vs Brasil.

Luzhniki Stadium

Los partidos entre Rusia vs Arabia Saudita (inaugural); Alemania vs México, Portugal vs Marruecos; Dinamarca y Francia; y la semifinal tendrán lugar en este recinto con capacidad para 81.000 espectadores en Moscú.

Kazán Arena

En la ciudad de Kazán y con capacidad para 44.779 personas, el arena Kazán será escenario de encuentro para grandes selecciones; Francia, España, Colombia y Alemania, se batirán contra Australia, Irán, Polonia y Corea del Sur respectivamente.

Mordovia Arena

44.442 asientos estarán disponibles en la ciudad de Sancsk para ver los encuentros entre Perú vs Dinamarca; Colombia vs Japón; Irán vs Portugal y Panamá vs Túnez.

Samara Arena

Además de servir la mesa para los encuentros entre Costa Rica vs Serbia; Dinamarca vs Australia; Usruguay vs Rusia; Senegal vs Colombia, esta espectacular joya arquitectónica, con 44.807 asientos, será casa de los cuartos de final.

Ekaterimburgo Arena

Uruguay, Perú, Japón y México le verán las caras a Egipto, Francia, Senegal y Suecia, en este recinto en el centro-sur de Rusia, que cuenta con 35.690 asientos.

Volgogrado Arena

Construido sobre la antigua ciudad de Stalingrado, sitio de la Batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, el Volgogrado Arena será sede para que 45.568 amantes del futbol puedan disfrutar de los partidos entre: Túnez-Inglaterra, Nigeria-Islandia, Arabia Saudita-Egipto y Japón-Polonia.

Rostov Arena

En la ciudad Rostov del Don, Brasil, Uruguay, México y Croacia se disputarán un pase a los octavos de final contra Suiza, Arabia Saudita, Corea del Sur e Islandia en un campo para 45.145 personas.

Fisht Stadium

Este gigantesco estadio que nació para los Juegos Olímpicos de Invierno 2014, será la sede que abrirá sus puertas con el duelo ibérico entre España y Portugal, que será aupado por 47.700 personas: Bélgica vs Panamá, Alemania vs Suecia y Australia vs Perú son los partidos siguientes que se disputarán.

Nizhny Nóvgorod

45.331 personas tendrán la oportunidad de ver al astro del fútbol argentino Lionel Messi jugar contra el seleccionado de Croacia, además, Suecia , Inglaterra y Costa Rica también tendrán cita en este lugar, frente a Corea del Sur, Panamá y Suiza.

San Petersburgo Stadium

Con 68.134 asientos, el San Petersburgo Stadium será el recinto del despecho, donde las selecciones derrotadas en semifinales echen el resto por lograr un lugar en el podio, claro, de 3er lugar. Aquí también se dará el pitazo inicial para el juego entre Argentina y Nigeria.

Kaliningrado Stadium

Por último, el Kaliningrado Stadium, el más pequeño de esta Copa Mundial de la FIFA, con capacidad para 35.212 personas, donde se jugarán solo 4 encuentros deportivos: España vs Marruecos; Croacia vs Nigeria; Serbia vs Suiza e Inglaterra vs Bélgica.