"Es un delirio la candidatura de Tinelli, la motivación es el odio a Macri"

Luego de que el periodista Samuel “Chiche” Gelblung ganara el domingo 03/06 un Martín Fierro como mejor panelsista de la TV argentina, visitó hoy la pantalla de canal 26 y en el programa La Mirada fue duro y crítico contra el conductor Marcelo Tinelli y sus aspiraciones políticas.

En el espacio televisivo conducido por Roberto García, Chiche aprovechó para emitir su opinión sobre una posible candidatura presidencial de Tinelli en las venideras elecciones de 2019, en la que plantean una nueva voz ajena al peronismo y el macrismo.

Chiche, al ser cuestionado sobre la incursión de Marcelo Tinelli al campo político, fue tajante: “Me parece un delirio la candidatura de Tinelli, yo me acuerdo de una persona que quiso ser diputado, era editor y periodista y decía ´si me leen 200 mil personas me van a votar 180 mil’, y lo votaron menos de 20, es decir, la relación rating- votos es inexistente, salvo algunos casos en el mundo”, sentenció.

Y siguió argumentando su pensamiento: "me parece un delirio porque no tiene estructura ni calle caminada, es un delirio… La motivación es el odio a Macri, pero yo no creo que alcance, no te alcanza con el odio nada más me parece”.

Del mismo modo, admitió que aunque Marcelo Tinelli es el mejor conductor de la televisión argentina, “pero cuando vos ves el reportaje que hizo con Novaresio, yo nunca lo vi traspirar a Novaresio en un reportaje y en este sí, porque era muy elemental. Tinelli es el mejor conductor de la televisión de este país, pero era elemental”, opinó Chiche.

Asimismo, el periodista consideró que en el país, y siguiendo la línea sobre la posible candidatura de Tinelli, dijo que “hay una tendencia en general al embrutecimiento” en contexto con que a Tinelli le hace falta además “cultura general”. “Es general, hay una tendencia de embrutecimiento”, reiteró.

Chiche también consideró que el Tinelli no podría ser Presidente de la Nación, debido a los antecedentes que tiene:

“Si no pudo ni siquiera contra la mafia de AFA, no pudo conseguir 38 votos y lo engañaron hasta el último momento de la votación, pero al final nadie lo votó y lo traicionaron, ¿vos crees que puede ser Presidente de la Argentina?”, cuestionó Gelblung.

Al tiempo que agregó: "Además para ser Presidente no sólo necesitas 15 millones de votos, sino 150 millones de dólares que hay que conseguir, porque no los va a poner él. Y por si fuera poco tenés una sociedad con Cristóbal López, fuiste socio y además tenés que tener una especie de desafío ético, él dice que no va aquedar un solo pobre en la Argentina, que va a construir 100 autopistas, pero por favor” sentenció el periodista.

Igualmente, expresó su mayor preocupación respecto a la situación del país es el crecimiento de la pobreza, “me parece realmente indignante, este es un país que se ha empobrecido, aparte de embrutecido se ha empobrecido mucho, pero mucho…Yo tengo mucho contacto en las villas y es impresionante lo que está pasando socialmente en la Argentina y aparte he descubierto que hay un país que está por detrás de toda esta crisis social que son las cooperativas, hay un cooperativismo pobre, una economía sumergida”, declaró.

Finalmente, y refiriéndose a las figuras políticas del país, Roberto García le preguntó a “Chiche” qué opinaba sobre la diputada Elisa Carrió y la gobernadora María Eugenia Vidal.