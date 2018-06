De "el porteño nos hace quedar como el culo" a "peronistas disciplinados a billetazos"

El ex representante argentino en Ecuador Luis Juez volvió a cargar las tintas contra el peronismo en un momento un tanto delicado para el gobierno nacional que tiene que llevar adelante un plan de recortes del gasto público e intenta calmar todos los frentes: "A los peronistas los disciplinás a billetazos".

En diálogo para La nación más, el ex candidato a gobernador cordobés arremetió: "El peronismo le tiene pánico al poder. Hay que pararse contra eso, tenemos que hacer cosas que por ahí nos cuestan".

"Al peronismo hay que manejarlo como el peronismo a los peronistas, con la chequera, si hoy los tipos no pueden hacer absolutamente nada porque tienen desquiciadas sus provincias. Entonces hay que decirles que esto es así y es así, como hacía Néstor, como hacía Cristina, como hacía Menem. Es la única que entienden; vos los disciplinás a billetazos.

Ahora, si vos los querés disciplinar hablándoles de institucionalidad, de democracia, de calidad republicana, los tipos se te cagan de risa porque esos no son valores para ellos", cerró.

Ocurre las declaraciones de Juez no ayudan a resolver los problemas que tiene el gobierno sino más a bien a profundizarlos. De hecho, dejó de ser embajador en Ecuador por decir el domingo de elecciones legislativas 2017: "Llegué hace media hora de fiscalizar. Me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana porque van a decir 'este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos".

Si bien pasó desapercibido, también tuvo su polémica contra los porteños: "Lo digo con toda claridad. El porteño es un espécimen de exportación que nos hace quedar como el culo. Es atrevido, atropellador. Una cosa es cuando decís 'soy argentino, del interior', que cuando decís que 'soy porteño'".

"No tengas dudas, y te lo digo con mucho dolor. Tal vez tenga que ver con la idiosincrasia del Río de la Plata, por la particular forma de ser, porque las ciudades portuarias son así. Siempre el puerto tiene, por su actividad, una impronta medio atropelladora", justificó al aire de Stalkeo TV, en mayo pasado.

Ver en 21:30