6 factores que hacen imposible bajar de peso en dieta

Hacer una dieta supone, para muchas personas, un reto casi imposible de superar, sin embargo, el problema está cuando encarrilamos nuestra fuerza de voluntad y no conseguimos resultados, o peor, ganamos más peso. En este punto nos preguntamos: ¿Por qué estoy engordando si estoy a dieta?

Para cualquiera que pretende verse mejor y sentirse mejor, tanto con su figura como con su salud, esta situación resulta bastante frustrante y decepcionante. Y el principal problema radica en que se suelen pasar por alto aspectos relevantes de la alimentación, o bien, esos factores biológicos que pueden influir en este proceso.

Entendamos, que aunque las dietas siguen unos estándares generales, no todos los seres humanos somos iguales. Lo que a mí me funciona, quizás a ti no. Todos tenemos factores que influyen de forma diferente en nuestro cuerpo y algunos obstaculizan la pérdida de peso.

La palabra “dieta” suele relacionarse con un plan de alimentación específico y limitado; no obstante, el éxito a la hora de aplicarla es que en vez de ser visto como un patrón restrictivo, sea percibido como un cambio permanente en el estilo de vida, ya que no basta con comer sano durante un tiempo y después no.

De igual forma, debemos entender que no solo se trata de comer bien, ya que está comprobado que el peso depende de la edad, la actividad metabólica y hormonal, estilo de vida y la salud.

Entonces, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no bajo de peso? He aquí algunas posibles respuestas:

1 Predisposición genética

Esta puede ser uno de los principales enemigos en la pérdida de peso, la susceptibilidad o predisposición genética hace que las personas que siguen un régimen alimenticio común tiendan a fracasar, ante la ausencia de resultados visibles. Por eso, este tipo de personas deben acudir a un especialista para que, basado en sus características, se idee un plan acorde a sus requerimientos energéticos.

Cómo acelerar el metabolismo

Si bien una alimentación baja en calorías puede contribuir a mejorar el peso, la variante determinada del gen FTO incremente hasta en un 70% la predisposición a la obesidad. Así mismo, estos factores aumentan los niveles de grelina, mejor conocida como hormona del hambre.

2 Causas metabólicas

Las enfermedades cardiovasculares y del sistema renal pueden producir un aumento de peso aunque la dieta sea saludable. Esto se debe a que su mal funcionamiento puede causar un incremento de la retención de líquidos, factor asociado con el sobrepeso. Por otro lado, trastornos de origen hormonal como el hipotiroidismo y el síndrome de ovario poliquístico pueden influir en este aumento. En todos estos casos es necesario ajustar la alimentación a las necesidades “especiales” del cuerpo. Cómo mejorar tus hormonas

3 Efecto rebote

Nada es más satisfactorio que bajar de peso de forma segura, así sea un camino lento y largo. Y esto lo digo, porque muchas personas tienen el falso mito de que una dieta hipoocalírica o restrictiva es una solución a largo plazo y no es así.

El efecto rebote, también conocido como “efecto yo-yo” , es un conjunto de reacciones que derivan de los cambios que sufre el organismo al ser sometido a un cambio brusco en la dieta. En especial, se ve comprometida la grelina, hormona sintetizada por el duodeno y el estómago, cuya función es despertar la sensación de apetito.

En un principio las llamadas dietas “milagro” parecen ser la vía más rápida para bajar esos molestos kilos, pero una vez finalizada, aumenta la sensación de ansiedad por comer y en poco tiempo se termina recuperando el peso perdido.

4 Menopausia

Los cambios fisiológicos que sufren las mujeres al llegar a la etapa de la menopausia pueden ser los motivos por los que se presenta un aumento de peso, inclusive cuando la dieta es balanceada y controlada en calorías. Razones por las que no adelgazo El descenso de los niveles de hormonas femeninas aumenta el apetito e influye en el metabolismo lento. Esto, además que el gasto energético es inferior, eleva la tendencia a engordar con cierta facilidad.

5 Falta de ejercicio físico

Tener una buena alimentación es el paso principal para lograr un peso sano. Sin embargo, el cuerpo de vez en cuando necesita más que eso. Es fundamental ser conscientes de la importancia de completar sus efectos con la práctica diaria de ejercicio físico.

Las actividades deportivas incrementan el gasto energético del cuerpo y, por ende, estimulan la quema de grasa. A su vez, actúan de forma positiva sobre la salud metabólica y cardíaca, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. Y aunque no lo crean es muy divertido.

6 Depresión y estrés