Conspiranoicos del mundo en alerta: Sesiona Bilderberg

"(...) Una camarilla formada por algunos de los hombres más ricos, poderosos e influyentes de Occidente que se reúnen secretamente para planear eventos que después, simplemente, suceden. (...)".

The Times

(Londres, 1977)



"(...) Es difícil reeducar a la gente que ha sido educada en el nacionalismo. Es muy difícil convencerlos de que renuncien a parte de su soberanía en favor de una institución supranacional. (...)".

Príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld,

Cofundador del Club Bilderberg

El 29/05/1954 ocurrió una curiosa reunión en el Hôtel de Bilderberg, en Oosterbeek, Holanda, propuesta por el exiliado judío-polaco exconsejero político Józef Hieronim Retinger. Él fue fundador del Movimiento Europeo, antecesor de la Unión Europea, y estaba preocupado por la fobia antiestadounidense que provocaba en Europa el Plan Marshall, y que él estimó favorecería al comunismo, representado por la URSS.

Quien organizó el encuentro fue el príncipe Bernardo, esposo de la reina Juliana I de Holanda. Nacido Conde Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter de Lippe-Biesterfeld, él fue elevado a príncipe con tratamiento de Alteza Serenísima. Él también fue cofundador del World Wildlife Fund (hoy World Wide Fund for Nature), y el Rotary International.

Quien lo financió fue David Rockefeller, nacido en una mansión de 9 plantas que luego su padre donó para albergar al Museo de Arte Moderno de Nueva York; y fallecido en su mansión de US$ 22 millones en Pocantico Hills.

También participó de la idea el entonces 1er. ministro belga Paul van Zeeland, abogado por entonces líder del Partido Católico.

El prìncipe Bernardo propuso, para lograr más éxito en el debate y sus consecuencias, que los invitados fueran 2 de cada país, uno conservador y el otro progresista.

Retinger y van Zeeland ya habían creado, en mayo de 1946, la Liga Europea de Cooperación Económica, de la que participaron activamente John McCloy (Chase Manhattan Bank), Averell Harriman (Pilgrims, The Order), George Franklin, John Foster Dulles, William Wiseman (socio de la Banca Khun&Loeb), Russell Cornell Leffingwell (socio de JP Morgan), y Nelson y David Rockefeller. Todos ellos estaban en el CFR (Council of Foreign Affairs) y estuvieron en Bilderberg desde el comienzo.

El éxito de 1954 animó a los organizadores a preparar una conferencia anual, y crearon un comité de dirección a cargo de Retinger, con la misión de crear una red informal de individuos que se podrían invitar unos a otros en privado.

El propósito declarado del Grupo Bilderberg es "hacer un nudo alrededor de una línea política común entre Estados Unidos y Europa en oposición a Rusia y al comunismo".

Cuando en 1960 falleció Retinger, le sucedió el economista holandés Ernst van der Beugel, quien por entonces era presidente de KLM.

Las oficinas administrativas de la fundación Bilderberg Meetings se encuentran en Leiden (Holanda). La principal reunión anual del club Bilderberg convoca a casi 130 personas, mediante invitación personal, y sin acceso a la prensa, aún cuando importantes empresarios dueños de multimedios han participado de los secretísimos coloquios. Nunca se han conocido las conclusiones de Bildergerg.

Hoy día se encuentra al frente Henri Castries, CEO del asegurador francés Axa, fundado en 1985 por Claude Bébéar. Sin embargo, en el encuentro 2018 en Turín (Italia, donde el anfitrión es John Elkann, nieto de Gianni Angelli y director ejecutivo de Fiat Chrysler Automobiles), presidirá las reuniones quien no ha faltado nunca, Henry Kissinger. Él estará bajo la atenta mirada de otro participante, el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, enviado por el papa Francisco.

Los temas de debate son:

> Populismo en Europa,

> El desafío de la desigualdad,

> El futuro del mercado laboral,

> Inteligencia artificial,

> USA a mitad de período,

> Tratados de libre comercio,

> Liderazgo mundial de USA,

> Computación cuántica,

> Rusia,

> Arabia Saudita e Irán,

> El mundo de la posverdad.

El fenómeno de China viene siendo abordado en Bilderberg desde hace muchos años, pero de una forma menos agresiva y mucho más amigable que lo que ocurre con Rusia. En 2018, y dada la trascendencia del proyecto de la Nueva Ruta y Cinturón de la Seda, fue invitado Cui Tiankai, el embajador del gobierno chino en USA.

España

Aunque se había mantenido con la máxima discreción, una de las sorpresas de esta edición es la presencia en la lista de invitados de la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Las conversaciones para que acuda a la cita de Turín han sido protagonizadas personalmente por la presidenta del Santander, Ana Botín, encargada desde 2018 de cursar las invitaciones a los representantes políticos y empresariales españoles, una tarea que, en los últimos 40 años, realizó Juan Luis Cebrián, ex presidente de Prisa.

La repentina salida del PP del Gobierno puso en duda su asistencia.

Pero la presidenta del Santander ha considerado que la ex vicepresidenta es una figura con personalidad y liderazgo propio.

Acompaña a la vicepresidenta el líder del partido Ciudadanos, Albert Rivera, quien acudió por 1ra. vez al encuentro 20117 en Virginia (USA).

Esto ocurre cuando se abre la disputa por el liderazgo de la centroderecha española.

bilderberg.jpg

Han confirmado su asistencia 128 participantes de 23 países:

Achleitner, Paul M. (DEU), Chairman Supervisory Board, Deutsche Bank AG; Treasurer, Foundation Bilderberg Meetings

Agius, Marcus (GBR), Chairman, PA Consulting Group

Alesina, Alberto (ITA), Nathaniel Ropes Professor of Economics, Harvard University

Altman, Roger C. (USA), Founder and Senior Chairman, Evercore

Amorim, Paula (PRT), Chairman, Américo Amorim Group

Anglade, Dominique (CAN), Deputy Premier of Quebec; Minister of Economy, Science and Innovation

Applebaum, Anne (POL), Columnist, Washington Post; Professor of Practice, London School of Economics

Azoulay, Audrey (INT), Director-General, UNESCO

Baker, James H. (USA), Director, Office of Net Assessment, Office of the Secretary of Defense

Barbizet, Patricia (FRA), President, Temaris & Associés

Barroso, José M. Durão (PRT), Chairman, Goldman Sachs International; Former President, European Commission

Beerli, Christine (CHE), Former Vice-President, International Committee of the Red Cross

Berx, Cathy (BEL), Governor, Province of Antwerp

Beurden, Ben van (NLD), CEO, Royal Dutch Shell plc

Blanquer, Jean-Michel (FRA), Minister of National Education, Youth and Community Life

Botín, Ana P. (ESP), Group Executive Chairman, Banco Santander

Bouverot, Anne (FRA), Board Member; Former CEO, Morpho

Brandtzæg, Svein Richard (NOR), President and CEO, Norsk Hydro ASA

Brende, Børge (INT), President, World Economic Forum

Brennan, Eamonn (IRL), Director General, Eurocontrol

Brnabic, Ana (SRB), Prime Minister

Burns, William J. (USA), President, Carnegie Endowment for International Peace

Burwell, Sylvia M. (USA), President, American University

Caracciolo, Lucio (ITA), Editor-in-Chief, Limes

Carney, Mark J. (GBR), Governor, Bank of England

Castries, Henri de (FRA), Chairman, Institut Montaigne; Chairman, Steering Committee Bilderberg Meetings

Cattaneo, Elena (ITA), Director, Laboratory of Stem Cell Biology, University of Milan

Cazeneuve, Bernard (FRA), Partner, August Debouzy; Former Prime Minister

Cebrián, Juan Luis (ESP), Executive Chairman, El País

Champagne, François-Philippe (CAN), Minister of International Trade

Cohen, Jared (USA), Founder and CEO, Jigsaw at Alphabet Inc.

Colao, Vittorio (ITA), CEO, Vodafone Group

Cook, Charles (USA), Political Analyst, The Cook Political Report

Dagdeviren, Canan (TUR), Assistant Professor, MIT Media Lab

Donohoe, Paschal (IRL), Minister for Finance, Public Expenditure and Reform

Döpfner, Mathias (DEU), Chairman and CEO, Axel Springer SE

Ecker, Andrea (AUT), Secretary General, Office Federal President of Austria

Elkann, John (ITA), Chairman, Fiat Chrysler Automobiles

Émié, Bernard (FRA), Director General, Ministry of the Armed Forces

Enders, Thomas (DEU), CEO, Airbus SE

Fallows, James (USA), Writer and Journalist

Ferguson, Jr., Roger W. (USA), President and CEO, TIAA

Ferguson, Niall (USA), Milbank Family Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University

Fischer, Stanley (USA), Former Vice-Chairman, Federal Reserve; Former Governor, Bank of Israel

Gilvary, Brian (GBR), Group CFO, BP plc

Goldstein, Rebecca (USA), Visiting Professor, New York University

Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor "Otto e mezzo", La7 TV

Hajdarowicz, Greg (POL), Founder and President, Gremi International Sarl

Halberstadt, Victor (NLD), Professor of Economics, Leiden University; Chairman Foundation Bilderberg Meetings

Hassabis, Demis (GBR), Co-Founder and CEO, DeepMind

Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation; Former European Commissioner

Helgesen, Vidar (NOR), Ambassador for the Ocean

Herlin, Antti (FIN), Chairman, KONE Corporation

Hickenlooper, John (USA), Governor of Colorado

Hobson, Mellody (USA), President, Ariel Investments LLC

Hodgson, Christine (GBR), Chairman, Capgemini UK plc

Hoffman, Reid (USA), Co-Founder, LinkedIn; Partner, Greylock Partners

Horowitz, Michael C. (USA), Professor of Political Science, University of Pennsylvania

Hwang, Tim (USA), Director, Harvard-MIT Ethics and Governance of AI Initiative

Ischinger, Wolfgang (INT), Chairman, Munich Security Conference

Jacobs, Kenneth M. (USA), Chairman and CEO, Lazard

Kaag, Sigrid (NLD), Minister for Foreign Trade and Development Cooperation

Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies

Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.

Kleinfeld, Klaus (USA), CEO, NEOM

Knot, Klaas H.W. (NLD), President, De Nederlandsche Bank

Koç, Ömer M. (TUR), Chairman, Koç Holding A.S.

Köcher, Renate (DEU), Managing Director, Allensbach Institute for Public Opinion Research

Kotkin, Stephen (USA), Professor in History and International Affairs, Princeton University

Kragic, Danica (SWE), Professor, School of Computer Science and Communication, KTH

Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman and Co-CEO, KKR

Kravis, Marie-Josée (USA), Senior Fellow, Hudson Institute; President, American Friends of Bilderberg

Kudelski, André (CHE), Chairman and CEO, Kudelski Group

Lepomäki, Elina (FIN), MP, National Coalition Party

Leyen, Ursula von der (DEU), Federal Minster of Defence

Leysen, Thomas (BEL), Chairman, KBC Group

Makan, Divesh (USA), CEO, ICONIQ Capital

Massolo, Giampiero (ITA), Chairman, Fincantieri Spa.; President, ISPI

Mazzucato, Mariana (ITA), Professor in the Economics of Innovation and Public Value, University College London

Mead, Walter Russell (USA), Distinguished Fellow, Hudson Institute

Michel, Charles (BEL), Prime Minister

Micklethwait, John (USA), Editor-in-Chief, Bloomberg LP

Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist

Mitsotakis, Kyriakos (GRC), President, New Democracy Party

Mota, Isabel (PRT), President, Calouste Gulbenkian Foundation

Moyo, Dambisa F. (USA), Global Economist and Author

Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates

Netherlands, H.M. the King of the (NLD),

Neven, Hartmut (USA), Director of Engineering, Google Inc.

Noonan, Peggy (USA), Author and Columnist, The Wall Street Journal

Oettinger, Günther H. (INT), Commissioner for Budget & Human Resources, European Commission

O'Leary, Michael (IRL), CEO, Ryanair D.A.C.

O'Neill, Onora (GBR), Emeritus Honorary Professor in Philosophy, University of Cambridge

Osborne, George (GBR), Editor, London Evening Standard

Özkan, Behlül (TUR), Associate Professor in International Relations, Marmara University

Papalexopoulos, Dimitri (GRC), CEO, Titan Cement Company S.A.

Parolin, H.E. Pietro (VAT), Cardinal and Secretary of State

Patino, Bruno (FRA), Chief Content Officer, Arte France TV

Petraeus, David H. (USA), Chairman, KKR Global Institute

Pichette, Patrick (CAN), General Partner, iNovia Capital

Pouyanné, Patrick (FRA), Chairman and CEO, Total S.A.

Pring, Benjamin (USA), Co-Founder and Managing Director, Center for the Future of Work

Rankka, Maria (SWE), CEO, Stockholm Chamber of Commerce

Ratas, Jüri (EST), Prime Minister

Rendi-Wagner, Pamela (AUT), MP (SPÖ); Former Minister of Health

Rivera Díaz, Albert (ESP), President, Ciudadanos Party

Rossi, Salvatore (ITA), Senior Deputy Governor, Bank of Italy

Rubesa, Baiba A. (LVA), CEO, RB Rail AS

Rubin, Robert E. (USA), Co-Chairman Emeritus, Council on Foreign Relations; Former Treasury Secretary

Rudd, Amber (GBR), MP; Former Secretary of State, Home Department

Rutte, Mark (NLD), Prime Minister

Sabia, Michael (CAN), President and CEO, Caisse de dépôt et placement du Québec

Sadjadpour, Karim (USA), Senior Fellow, Carnegie Endowment for International Peace

Sáenz de Santamaría, Soraya (ESP), Deputy Prime Minister

Sawers, John (GBR), Chairman and Partner, Macro Advisory Partners

Schadlow, Nadia (USA), Former Deputy National Security Advisor for Strategy

Schneider-Ammann, Johann N. (CHE), Federal Councillor

Scholten, Rudolf (AUT), President, Bruno Kreisky Forum for International Dialogue

Sikorski, Radoslaw (POL), Senior Fellow, Harvard University; Former Minister of Foreign Affairs, Poland

Simsek, Mehmet (TUR), Deputy Prime Minister

Skartveit, Hanne (NOR), Political Editor, Verdens Gang

Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO

Summers, Lawrence H. (USA), Charles W. Eliot University Professor, Harvard University

Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital

Topsøe, Jakob Haldor (DNK), Chairman, Haldor Topsøe Holding A/S

Turpin, Matthew (USA), Director for China, National Security Council

Wahlroos, Björn (FIN), Chairman, Sampo Group, Nordea Bank, UPM-Kymmene Corporation

Wallenberg, Marcus (SWE), Chairman, Skandinaviska Enskilda Banken AB

Woods, Ngaire (GBR), Dean, Blavatnik School of Government, Oxford University

Yetkin, Murat (TUR), Editor-in-chief, Hürriyet Daily News

Zeiler, Gerhard (AUT), President, Turner International