Ciccone: El fiscal pide 5 años y medio de prisión para Boudou

El fiscal ante el Trubunal Oral Federal N° 4, Marcelo Colombo, pidió una pena de 5 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y una multa de $90.000 pesos para el vicepresidente Amado Boudou. El exfuncionario kirchnerista enfrenta un juicio oral acusado de haber intentado quedarse con la exCiccone Calcográfica, firma que había sido contratada para la impresión de billetes.

Colombo volvió a apuntar contra Boudou al señalarlo como partícipe de un "acuerdo ilegal" para que el entonces ministro de Economía se quedara con parte de la imprenta Ciccone. El exvice es acusado en el juicio oral por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Tal como había ocurrido con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), ambos organismos del Estado que son querellantes en este caso, también el fiscal pidió la pena máxima para Boudou.

"Vamos a demostrar que Amado Boudou estuvo detrás de la compra de Ciccone, estuvo detrás de The Old Fund", aseguró el fiscal en sus alegatos. La empresa The Old Fund se quedó con el 70% de las acciones de la imprenta, y su titularidad es de Alejandro Vandenbroele.

Para el fiscal, The Old Fund era una "firma fantasma" de la que Boudou estaba detrás.

Para la fiscalía ante el Tribunal, no hay dudas que The Old Fund "fue una sociedad fantasma, no existía como sociedad y se creó para cubrir el anonimato de los que estaban detrás", por ello señaló que "no hay dudas que todas las instancias previas a la compra de Ciccone, tanto en las reuniones abiertas como cerradas quien estuvo al frente Amado Boudou".

De acuerdo al Centro de Información Judicial, los representantes de la Fiscalía solicitaron las siguientes penas:

Amado Boudou: 5 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y multa de 90 mil pesos.

Nicolás Ciccone: 4 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y multa de 90 mil pesos.

Rafael Resnick Brenner: 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Alejandro Vandenbroele: 3 años de prisión y multa de 90 mil pesos.

Guido Forcieri: 2 años y 6 meses de prisión.

José María Núñez Carmona: 5 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y multa de 90 mil pesos.

En tanto, a partir del 19/06 alegarán las defensas.