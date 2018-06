Por US$ 2 millones Tapia aceptaba 'pegar' a la Selección a la interna por Jerusalén

Este martes 05/06 se conoció que la selección de fútbol argentina no viajará a Israel por temor a represalias, luego de que se generaran múltiples protestas y amenazas en contra de la figura del equipo, Lionel Messi. El traslado del escenario del partido de la ciudad de Haifa a la de Jerusalén politizó el espectáculo deportivo, llevándolo a un escenario en el cual los jugadores argentinos no estuvieron de acuerdo en que se los utilice con un móvil caro a los objetivos geoestratégicos de las autoridades de Israel. "Me parece bien que se haya suspendido el partido de la Argentina con Israel. Se ha hecho lo correcto, no valía la pena. Lo que pasa en esos lugares, donde matan tanta gente, como ser humano no se puede aceptar de ninguna manera. Las familias de los jugadores estaban sufriendo por las amenazas", dijo Hugo Moyano a Radio 10 en medio de los rumores que daban por cancelado el partido.

Por Urgente 24 Martes 05 de junio de 2018 18:51 hs Compartí esta nota Imprimir