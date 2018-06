"Se me tiraron 8 jugadores de los 23 convocados por Sampaoli"

“Se me tiraron delanteros, varios defensores, volantes, en Instagram, creo que escriben un mensaje en cadena y la que pica, pica. Ocho de los 23 convocados se me tiraron”, estas fueron las declaraciones de Rocío Robles, bailarina y modelo de Show Match a Rating Cero. La mediática aseguró que “la típica charla con tus colegas, mis compañeras de show match u otras modelos, era ‘me escribió tal, uy que pesado, a mi también’”, dijo.

“Me la baja porque no te hace sentir nada especial, es lo mismo un paquete de harina, un paquete de yerba, un paquete de azúcar, lo que venga”, igualó la bailarina y además no dudó en asegurar que los futbolistas “tienen mala fama y es muy probable que el que te escribió le haya escrito a tu amiga o a tu compañera, ya arrancan menos 10”, sentenció.

Además, la bailarina calificó uno por uno a los convocados por Jorge Sampaoli para el Mundial Rusia 2018:

Messi: No le doy.

Franco Armani: Polémico, entró por la ventana, se merece el lugar pero fue rara la salida de Romero. Yo no vi ningún informe médico.

Cristian Ansaldi: Es de los que menos conozco pero me gusta en que este la lista.

Willy Caballero: me gusta y me parece que tiene experiencia.

Nahuel Guzman: Me parece lindo. ¿Armani y Caballero?, ni en pedo, ninguno de los 2 pero los banco. Ansaldi no me gusta como hombre.

Marcos Rojo: Mujeriego, ahora está de novio con una chica que es modelo de lencería, cuando estuvo acá en Argentina arrasó.

Marcos Acuña: Me gusta para la selección, como hombre no, bajo ningún punto de vista.

Nicolás Tagliafico: Me encanta como juega, si bien es un defensor que no tiene mucha altura deja todo, salió con toda la remera sucia. Como hombre me parece lindo pero no es mi tipo.

Gabriel Mercado: No es mi tipo, me gusta mucho como juega.

Nicolás Otamendi: Crack, me encanta, me parece un jugador de experiencia.

Javier Mascherano: En este momento no pero soltero y 5 años antes me hubiese enamorado, tendría que ser un poco más joven, tiene familia, hijos. Es un jugadorazo.

Paulo Dybala: Es muy buen jugador pero tiene un perfil soberbio, más pendejo, más canchero. No me gusta para Oriana Sabatini, ella es tan linda, no me parece una pareja-pareja. No me parece lindo.

Eduardo Salvio: Tiene algo, es buen jugador, se viste bien, nosotros en “La Jaula de La Moda” analizamos los looks, igual que Lanzini, se visten bien.

Federico Fazio: No es mi tipo, Messi lo admiro pero tampoco le doy, ni en pedo.

Ever Banega: Ya está grande y jugó en Newell’s.

Giovani Lo Celso: Me parece lindo pero es muy chiquitito. Me encanta como juega, si tengo que elegir entre Lo Celso y Pavón, el mejor socio de Messi me parece Lo Celso.

Fazio Y Banega: me encantan para suplentes, Toto Salvio para suplente.

Lucas Biglia: De joven me gustaba como jugador, como hombre no, me aburre, lo rubios no me gustan.

Cristian Pavón: Es un pibe lindo pero no es mi tipo. Me gusta como juega, lo prefiero a Lo Celso pero se saco 3 de encima y dió un pase gol.

Maxi Meza: No lo tengo como jugador y físicamente no me parece lindo.

Ángel Di María: Es todo, salió de Central, como hombre no.

Manuel Lanzini: Como hombre no.

Kun Agüero: El Kun me parece lindo pero no es mi tipo porque yo tengo que poder ponerme tacos, es bajo.

Gonzalo Higuaín: No, no, no, no me gusta. No hay lindos.

Lautaro Martinez: No es mi tipo pero me parece lindo.

Sampaoli: Es muy parecido a Muscari, después de ese episodio que tuvo borracho, como hombre me la bajo, asco me dio la situación ( Cuando le dijo “ Vos ganas $ 100 por mes” al policía ). Como técnico lo respeto.