La gente está en un gran proceso de incertidumbre a lo que economía se refiere, o al menos así lo considera el analista político Jorge Asis, que sostuvo una entrevista esta noche 05/06 en La Nación + en la que cuestionó las políticas llevadas a cabo por el Prtesidente Mauricio Macri, al mismo tiempo, consideró que el actual mandatario nacional tiene cierto parecido al ex presidente Néstor Kirchner.

"Macri se parece a Néstor en creer que sabe de economía", dijo Asis durante su intervención en el programa Mesa Chica. Y agregó: "Tanta tontera entre lo viejo y lo nuevo para terminar pidiendo al Fondo Monetario Internacional... Parece que hablaramos de los 80, no se registró ningún gran cambio y desde el punto de vista económico no funcionó".

Del mismo modo, el analista político consideró que el Gobierno de Macri además "no tuvo suerte con la lluvia de inversiones" promesa que era parte de las metas del Gobierno de Cambiemos cuando asumió la presidencia. "Se esperaba una lluvia de inversiones y lo que aparece ahora es una lluvia de postulantes, todos los días aparece uno nuevo", detalló.

Y siguió: "Que hayan muchos interlocutores en la economía es un error muy serio y fue un error muy serio de Macri. El Presidente cree que sabe de economía, en eso se parece mucho a Néstor Kirchner, en creer que la economía la conoce, y la imposibilidad de convivir con un Ministro de economía... Son cuestiones más para los psicólogos, el Presidente suele decir que él arma equipos, está muy contra los egos, pero yo pienso que el único ego aceptado es el de él", expresó.

Asis continuó su entrevista argumentando que la centralización en la jefatura de gabinete con Marcos Peña, "le falló al Gobierno y devaluó sin querer a sus propios ministros, porque los convirtió en secretarios, en gerentes de área de la Argentina", dijo.

Explicó además que esa política gubernamental es un intento de manejo de modelo empresarial implementado en una nación.

Igualmente, Asis consideró que la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional se tomó "en menos de 24 horas".

"No fue una decisión medular, programada, en realidad a Caputo le dijeron 'no hay más plata para Argentina' y los financistas de Estados Unidos que son muy amigos de él son los que lo mandaron al Fondo y le dijeron 'andá al FMI' y no me parece mal que vayamos al Fondo, pero no creo que sea la salvación y me parece dramático que el tiempo de duración y preparación de este plan sea como una discusión de un partido de fútbol. El fondo le va a justificar el ajuste al Gobierno", puntualizó.