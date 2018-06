El pedido de Bonafini a la Selección: “Si juegan matarán a más palestinos”

En medio de la polémica por el amistoso Argentina-Israel en Jerusalén, que incluyó llamadas telefónicas entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y el presidente Mauricio Macri, la titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, hizo su propio pedido a los jugadores para que no disputen el amistoso: "Está muy bien que los israelíes vean fútbol, pero no en Jerusalén porque eso va a servir para matar más palestinos, están haciendo una masacre y ustedes, los jugadores, no pueden ser parte de esa masacre".

Por Urgente 24 Miércoles 06 de junio de 2018 7:44 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir