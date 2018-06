La ‘mesa política’ quedó en una foto y Monzó está en el ‘limbo’

El anuncio de la conformación de la ‘mesa política’ del Gobierno con integrantes de todas las fuerzas que integran la alianza gubernamental fue realizado en el marco de las decisiones del presidente Mauricio Macri para contener la corrida cambiaria y que incluyó la decisión de nombrar como coordinador económico a Nicolás Dujovne mientras que se respaldó categóricamente a Federico Sturzenegger en el Banco Central. También como parte de las medidas de Macri para superar la ‘turbulencia’, hubo llamados a los gobernadores y la búsqueda del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La creación de la ‘mesa política’ significó el retorno del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, al círculo de decisiones del presidente, a pocas semanas de haber anunciado su muy anticipada renuncia al cargo, recién efectiva en 2019.

Monzó había sido excluido del entorno de decisiones de Macri en materia electoral y política por sus cuestionamientos internos y hasta públicos sobre la estrategia oficial. En la Cámara baja, Cambiemos lamentaba la temprana decisión del alejamiento de Monzó del cuerpo ya que se perdía a un negociador con el peronismo que no tenía reemplazo en las filas oficialistas.

El anuncio de la creación de la ‘mesa política’ significaba a priori una derrota de Marcos Peña, con quien Monzó tuvo cortocircuitos. El jefe de Gabinete integra el tridente de funcionarios cercanos a Macri que deciden casi todo. Lo completan Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

El ‘tridente’ nunca perdió poder. Peña buscó dejar bien en claro en sus apariciones públicas que la ‘mesa política’ fue idea suya, compartida con el Presidente. Además, los tres funcionarios con Macri iban a seguir tomando medidas que luego se trasladarían a los integrantes de esa mesa para que busquen cómo implementarlas.

Pero la realidad sería otra, la anunciada ‘mesa política’ sólo habría quedado en un anuncio y una única reunión inicial en el peor momento de la crisis. Nunca más se habría vuelto a convocar, con lo cual Monzó seguiría en la misma situación que antes. De hecho nunca anunció públicamente que se revertía su partida en 2019.

Fue la Jefatura de Gabinete la que vendió la foto en los jardines de la Quinta de Olivos donde se ve a Peña, Monzó, Rogelio Frigerio, Ernesto Sanz y Gerardo Morales.

Una señal de que Monzó no está teniendo, al menos por ahora, un rol relevante en esa mesa política es que recientemente María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta se reunieron con el titular del bloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, para hablar del Presupuesto 2019.

La ‘ley de leyes’ se debate en el territorio de Monzó, de hecho ingresa por Diputados. Pero él no fue invitado a esa reunión. Incluso en el debate por las tarifas, Pichetto había defendido al titular de la Cámara baja: "El oficialismo tiene 109 diputados. Uno espera que configuren alianzas que le den el control de la Cámara. No la controlaron. Porque perdieron la política. Devaluaron al presidente de la Cámara. Lo dejaron de lado a un hombre que tiene una clara formación política que había trabajado eficazmente en la construcción de consensos. Desde octubre se achicaron, se encerraron, no dialogaron".

Se dice que días atrás, antes del desenlace del tema tarifas en el Senado, Monzó intentó una gestión con el peronismo en el Senado y fracasó por la falta de interés de Macri, que ya venía de acusar a los legisladores de ser arrastrados por las 'locuras de Cristina'.

Vidal y Larreta también tuvieron contacto con Sergio Massa, el hombre que Monzó quería como candidato de Macri en provincia de Buenos Aires antes de la decisión de optar por María Eugenia. Tampoco se lo tuvo en cuenta en esos acercamientos de la gobernadora y el alcalde porteño.