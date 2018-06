Duhalde postuló a Lavagna 2019 y advirtió: "Esto se parece al 2001"

Duhalde pidió a los muchachos peronistas "que se dejen de joder" y se reúnan.

En diálogo para FM La Patriada, además, consideró como "crítica" la situación: "Las proyecciones no son las más alentadoras pero hay que trata de poner el hombro. No tenemos ninguna posibilidad de salida si no nos dejamos de pelear; vivimos en un ambiente de violencia y así no se puede salir

No puedo criticar al gobierno por lo del FMI porque en su momento tuvimos que acudir para poder sortear alguna situación difícil. Al final, no pudimos hacer nada de lo que nos pedían pero en lo que sí estoy de acuerdo es en que no podemos acudir otra vez al FMI. No sé cuales son los condicionamientos pero no creo que sean buenos y, si no conviene, se hace lo que hice yo, no se le da bolilla y el tiempo va pasando. Pero no creo que haya cambiado como dicen.

La situación es muy crítica y el país no puede ajustarse más. Algunos dicen, como Clinton, 'es la economía, estúpido'. Bueno, yo digo: 'es el desarrollo productivo, estúpido'. Nadie se encarga del desarrollo productivo y estamos con un gobierno que se encarga de lo financiero.

Tenemos que ir a los municipios con los bancos de las provincias para ayudar a los pequeños empresarios".

Conflictos internos en Cambiemos

"El radicalismo está reaccionando, el presidente del partido habló mal de la suba de las tarifas, Carrió también, tienen que arreglarlo o se les desarma todo. Hay que salir de la crisis".

Peronismo

"Estoy trabajando para que vayamos preparados pero no sólo para ganar sino para gobernar.

Hay que preparar equipos que conozcan del tema y no gente aislada

Me gusta Lavagna candidato, pero necesitamos un gobierno de transición de 4 años para acomodar las cosas y seguir gobernando. Ya no van más los proyectos para reelecciones. Lo importante es ordenar todo para otro gobierno".

En tanto, a radio Bahía Blanca, advirtió: "Cada día se va pareciendo más al 2001 y yo veo clara la forma de salir, pero hay que predicar, hablar. Yo hablo con gente de todos los partidos".