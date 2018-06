Se complica instalar el Mundial: Moyano disparó contra Macri y Majul

"La incapacidad, la irresponsabilidad y la insensibilidad del gobierno, que pretende que con una inflación del 30% los trabajadores recuperen el 15%

¡¿Quién puede entender esa estupidez y esa idiotez que se quiere hacer creer a la sociedad?! Por eso, vamos a reclamar el porcentaje que nos corresponda. Que hagan lo que quieran pero no lo vamos a aceptar. Que sigan presionando mediáticamente con idiotas últiles que se prestan para atacarnos y criticarnos permanentemente. Que traten de atacarnos con la Justicia, con inventos, para justificar las denuncias. Está equivocado, señor presidente. Salimos a pelear en la dictadura, me metieron la falopa, y no nos pudieron doblegar. ¿Me van a doblegar porque me van a meter en cana? Acá estoy. ¡Vengan y llévenme!", disparó al canto de "si lo tocan a Moyano, te paramos el país".

En tanto, le envió un mensaje al periodista Luis Majul y al presidente Mauricio Macri por filtraciones de audios y videos: "¿Para qué mandan a los gendarmes si somos laburantes?

En la dictadura todos teníamos miedo, pero la dignidad era lo que tenía que vencer al miedo. ¡No nos van a doblegar, no nos van a comprar!

Estos señores que han ido al Ministerio de Trabajo, donde estuvimos reunidos, y después se encargaron de filtrar a ese chupamedias, rufián y alcahuete de Majul todo lo que han grabado ahí adentro, ahora amenazan con parar el país. Ese tucumano chanta de cuarta.

Estos no tienen experiencia en transporte. El único mérito fue haber creado la bicisenda.

Para que no haya lugar discusión: el martes (12/06) tenemos la audiencia con la cámara empresaria. Si no tenemos una respuesta, el jueves (14/06) hacemos un paro general".