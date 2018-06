Delgado: "No es metáfora que puedo terminar con un tiro en la cabeza"

El fiscal Federico Delgado advirtió que la causa en su contra por presunta difusión de información en el marco de la causa Time Warp "puede terminar con un kilo de droga en el auto, en una amenaza más fuerte, en un tiro", al tiempo que indicó que "puede pasar es cualquier cosa".

"No es metáfora que puedo terminar con un tiro en la cabeza", afirmó en diálogo con radio La Red.

El integrante del Ministerio Público Fiscal se refirió a la citación a declaración indagatoria que hizo el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de un expediente en que se lo acusa de haber difundido información sensible del caso por las muertes de cinco jóvenes por consumo de drogas ocurridas en la fiesta electrónica Time Warp, que se realizó en Costa Salguero en 2016.

"No soy tonto: en los últimos dos años he tenido intervención en causas muy sensibles, en las que llegamos a lugares en los que no pensábamos que íbamos a llegar. Evidentemente, por la fragilidad institucional de la Argentina esas cosas terminan mal", advirtió Delgado.

En diálogo con TN, recordó que tuvo que "investigar al presidente de la Nación (Mauricio Macri); al jefe de los servicios de inteligencia (Gustavo Arribas); a Daniel Angelici denunciado por Elisa Carrió; al jefe de Gabinete, Marcos Peña; a (el exministro de Planificación Federal) Julio de Vido; el tema Odebrecht".

El fiscal criticó la decisión de Martínez de Giorgi: "Tiene la intención deliberada de desprestigiarme, humillarme, destruirme".

"Esta vez el juez dice que ni siquiera dijo Stinfale, va más allá. Saca de la galera una cosa diferente. Si esto me lo hacen desde el mismo espacio judicial, yo no soy paranoico ni miedoso, pero tampoco soy tonto: lo que puede pasar es cualquier cosa", manifestó.

Cabe recordar que el abogado y empresario Víctor Stinfale fue detenido por pedido del fiscal Delgado, que lo acusó de ser el organizador principal de la fiesta electrónica a través de la empresa "Energy Group", manejada por terceras personas. Stinfale fue excarcelado tras 70 días en prisión.

La Cámara Federal porteña también dispuso el apartamiento del fiscal de la causa en la que se investiga la muerte por ingesta de drogas sintéticas de cinco jóvenes que asistieron a la fiesta electrónica que se realizó en Costa Salguero.

Visiblemente molesto con el desempeño del fiscal, Stinfale sostuvo que Delgado "violó todos los secretos de sumario" de la causa y lo acusó de ser un "adicto a los medios de comunicación" porque "habló con todos los programas de chimentos para hacerse famoso y conocido".

"Este tipo mentiroso no le contó a nadie que yo lo denuncié por cinco delitos en el juzgado federal 8. No le contó a nadie que está siendo investigado y que tiene pedido de entrecruzamiento de teléfonos. Este tipo termina en indagatoria. Termina procesado", sentenció Stinfale el año pasado, en una entrevista con Alejandro Fantino.

Por su parte, el fiscal sostiene que la Cámara Federal, con la decisión de apartarlo de la causa, busca diciplinarlo porque es uno de los pocos que "denuncia, va rápido y esta es una manera de sacarme del sistema judicial".