Aborto: El discurso de Rubinstein que abrió la grieta en Cambiemos

El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, fue uno de los expositores en el Congreso a favor de la despenalización del aborto, iniciativa que se votará el próximo 13 de junio en la Cámara de Diputados. Su discurso, como ya ha analizado Urgente24, abrió una grieta en Cambiemos entre los que apoyan y los que se oponen a este proyecto.

Aquí Urgente24 reproduce su exposición completa, según la versión taquigráfica del Congreso:

Buenos días a todos. Agradezco muchísimo poder estar acá, ya que creo que este es un debate histórico que atraviesa a toda la sociedad. Entiendo que la perspectiva y el abordaje de la salud pública tienen un rol fundamental en la discusión sobre la despenalización del aborto en la Argentina.

También quiero decir que es extremadamente auspicioso que se haya abierto este debate, ya que este es un tema que ha estado largamente escondido, que ha sido barrido bajo la alfombra desde el retorno de la democracia hace ya treinta y cinco años y que por muchas razones nunca pudo salir efectivamente a la luz.

Cabe señalar que el presidente de la Nación, aun cuando sus convicciones personales son contrarias a la despenalización del aborto, ha tenido un gran gesto al abrir este debate. Lo hizo porque entendió que este es un problema social que, como voy a comentarles, atraviesa una enorme cantidad de dimensiones, además de la referida a la salud pública, y que la sociedad estaba reclamando. De manera que celebro que se esté llevando adelante esta discusión.

La de hoy es la última de las jornadas de debate que se han venido realizando en la Cámara de Diputados desde hace ya dos meses, en las que se ha recibido a cientos de expositores, por lo que espero que no estén saturados al escucharme.

La presentación que les traigo va a focalizarse básicamente en la salud pública, pero sin soslayar una enorme cantidad de aspectos que también forman parte de este debate.

La despenalización del aborto es hoy un tema prioritario en la agenda pública. Es decir que aun en el contexto y el escenario que tiene nuestro país, aun en estos momentos tan difíciles, el aborto sigue siendo un tema prioritario en la agenda pública, y uno tiene que preguntarse por qué.

Esto es así porque la sociedad lo ha reconocido como un problema que de alguna manera debe ser abordado y al que hay que ofrecerle soluciones concretas. No solamente se trata de identificar el problema como tal, sino también de encontrar los instrumentos que puedan viabilizar la solución de dicho problema. Me refiero a cuáles son las políticas que se deben llevar adelante y el proceso de lo que se llama “la política de las políticas”.

Esto último tiene que ver con lo que les mencionaba acerca de poder viabilizar el tema y de darle una solución en este debate, conciliando y procesando todas las diferencias que existen.

También se trata de crear para todos los componentes de estas tres corrientes una ventana de oportunidad, como es la apertura del debate público para que la sociedad en su conjunto apoye a quienes tienen que tomar la decisión -que son nuestros legisladores-, para que puedan informarlos y cuenten con la mejor evidencia respecto del tema de la despenalización del aborto. Esto es un poco lo que yo quiero ofrecerles desde la perspectiva de la salud pública.

En estos dos meses en que ustedes han venido discutiendo este tema se ha planteado una enorme cantidad de dilemas sobre los que no voy a profundizar, pero que no puedo soslayar. Ellos se relacionan con la cuestión de cuándo empieza la vida o la existencia de la persona, los juicios éticos que tienen que ver con las creencias, los hechos fácticos vinculados con la ciencia –como así también su conciliación y contraposición- y la forma en que ésta debe o no corroborar o refutar los hechos que tienen que ver con las creencias.

Este es un debate que se ha dado entre aquellos que defienden la vida y aquellos que defienden la libertad de decisión. Es como si se tratara de un partido de fútbol entre River y Boca. En realidad, es claro que nadie que defienda la vida no defienda también la libertad de decidir, ni nadie que defienda la libertad de decidir pueda no defender la vida. La vida es un valor implícito en nuestra sociedad.

Se han planteado aquí todas las contraposiciones que hay respecto de cuál debe ser el rol del Estado y el del individuo.

También se ha hablado de las consecuencias del aborto legal, en particular cuando existen restricciones en la aplicación de la normativa vigente en la Argentina. Asimismo se han mencionado las consecuencias del aborto clandestino.

Por otra parte, se expresaron muchas de las cuestiones que tienen que ver con cómo legislar respecto de este tema. En algunos proyectos de ley se está proponiendo legislar por plazos, hasta las doce o catorce semanas de gestación, y que a partir de allí el aborto sea por causales. Estas últimas tienen que ver con la salud o el riesgo de vida de la madre.

En este sentido, la salud debe ser entendida de manera más integral, incluyendo también a la salud mental. Cabe aclarar que cuando uno habla de salud mental se refiere a un concepto mucho más abarcativo que no tiene que ver como creo que erróneamente fue sobreinterpretado en alguna noticia que salió últimamente- con la pérdida de unempleo o la terminación de una relación sentimental. El problema de la salud mental es algo mucho más integral que requiere un abordaje profesional.

Estas son todas las razones por las que se ha venido discutiendo. Pero reitero que quiero abordar la problemática del aborto desde la perspectiva de la salud pública, para lo cual definí cuatro puntos o preguntas que quisiera responderles, a fin de que ustedes puedan tomar la decisión sobre la base de la mejor evidencia disponible que les podemos ofrecer desde el Ministerio de Salud.

La primera pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las consecuencias del aborto en condiciones inseguras para la salud de las mujeres y las familias?

La segunda es la siguiente: ¿qué sucedió con las muertes maternas en los países donde el aborto se despenalizó?

La tercera es la siguiente: ¿qué ocurrió con el número de abortos en los países donde esta práctica se despenalizó?

La última es la siguiente: ¿qué estamos haciendo en el Ministerio de Salud para prevenir el aborto y garantizar el acceso seguro a la interrupción legal del embarazo en los casos que son actualmente exceptuados por la normativa vigente?

En cuanto a la primera, referida a cuáles son las consecuencias del aborto en condiciones inseguras para la salud de las mujeres, puedo decirles que aquí podemos construir una suerte de pirámide. En ella las muertes maternas son el último emergente, pero entrañan además una enorme cantidad de hospitalizaciones por complicaciones de abortos en condiciones inseguras en general. Esto es así en más del 90 por ciento de los casos. Además, existe un universo del número de abortos que no están registrados porque afortunadamente no han sufrido complicaciones y por eso no han llegado a ser hospitalizados, al menos en instituciones públicas.

Nosotros tenemos aquí diferentes estimaciones. Ya se ha discutido hasta el cansancio acerca del número de abortos. El estudio de Mario y Pantelides que se hizo en 2005 -es decir, hace más de diez años- muestra estimaciones. Éstas parten de datos más duros, proporcionados por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, basados en los egresos hospitalarios, las tasas de fecundidad y los nacidos vivos que se pueden estimar.

También hacemos estimaciones en salud pública -una práctica muy común- acerca de las consecuencias o el impacto de algunas enfermedades o condiciones, evaluaciones económicas o, incluso, los economistas hacen sus estimaciones sobre qué es lo que nos puede ocurrir en el futuro.

Entonces, si bien ese es un dato que no deja de ser una estimación, tampoco está muy alejado de la realidad, que habla de un rango entre 350.000 y 400.000 abortos en la Argentina. Me estoy refiriendo hace diez años, cuando el número de nacidos vivos era un poco mayor.

Por otra parte, tenemos los datos que nos proporciona la base de datos de egresos hospitalarios del sector público, que tiene aproximadamente la mitad de las camas hospitalarias en la Argentina. Probablemente, los egresos hospitalarios por aborto tengan una proporción mayor porque, en general, la morbilidad del aborto se concentra más en los quintillos del nivel socioeconómico más bajo de la población, que son los que utilizan el hospital público.

Finalmente, tenemos las muertes maternas, proporcionadas por las Estadísticas Vitales de la Deis. Los últimos datos disponibles son de 2016.

Las cifras que hoy tenemos de hospitalizaciones por aborto en la Argentina son del año 2014 y corresponden a la última base que se terminó de procesar, aunque ya se están procesando los años subsiguientes. Las mismas hablan de 47.000 egresos hospitalarios por aborto.

Por supuesto, ese es un rango que en los últimos cinco años ha oscilado entre 40.000 y 53.000 egresos anuales y responde a todas las causales de aborto, que en breve vamos a discriminar.

Tenemos enormes brechas de información. Esto tiene que ver con que no conocemos la severidad y las complicaciones, agudas y de largo plazo, de estas mujeres que han tenido una hospitalización por aborto. Muchos de los casos han tenido que tener cuidados intensivos, me refiero a los llamados “casos casi fatales”.

Hay que tener en cuenta los costos que esto implica para el sistema de salud, pero también para las mujeres y sus familias. Me refiero a los costos de bolsillo, sobre todo cuando el aborto clandestino hace mucho más difícil el acceso a los servicios de salud pública.

Por otra parte, también hay consecuencias sociales.

Todo esto es un desconocido para nosotros. No sabemos cuál es el impacto, las consecuencias, ni las implicancias que tiene sobre la salud de las personas y sobre muchas otras dimensiones.

En pantalla pueden ver el porcentaje de egresos hospitalarios por embarazo terminado en aborto sobre el total de egresos por embarazo, parto y puerperio. Este porcentaje corresponde al sector público, durante los últimos diez años.

Se ve una reducción de aproximadamente un 20 por ciento entre el 2005 y el 2014. Tenemos diez años de reducción de egresos hospitalarios, que son un claro indicador de severidad, morbilidad y daño. Esto ha venido disminuyendo en los últimos años, en parte gracias a las políticas que se han emprendido de reducción de riesgos y daños. Dichas políticas tienen que ver con la educación, con la consejería y, sobre todo, con la prevención del aborto y el uso más extendido de misoprostol, que es una de las drogas que se utiliza para interrumpir un embarazo acá en la Argentina.

En la diapositiva pueden ver cuáles son las cifras que hoy tenemos de egresos hospitalarios por embarazo terminado en aborto. Si vemos el total de egresos por causales, podemos ver que la más importante es la columna que se llama “otros abortos o abortos no especificados”. Es la única que ha venido reduciéndose en los últimos diez años, mientras que las demás columnas continúan bastante aplanadas.

En pantalla podemos ver los grupos de causas de muerte materna. Esto era antes egresos hospitalarios; hace un tiempo era morbilidad y ahora tenemos mortalidad. Como vimos un poco en la pirámide, estamos hablando de casos de muerte materna, que ya sean 43 -como dice acá en pantalla- o una, es una muerte evitable y nos tiene que necesariamente preocupar. No es una cuestión de números.Además, representa solo el emergente de un universo muchísimo mayor.

En pantalla vemos el número 43, que representa aproximadamente el 17,6 por ciento de la mortalidad materna explicada por el aborto en el 2016. No me quiero detener porque sé que ustedes han tenido bastante información al respecto, pero vemos también que existen causas obstétricas directas, que son las complicaciones del embarazo, parto o puerperio, y causas obstétricas indirectas, que son aquellas que vienen de enfermedades preexistentes al embarazo o se complican en virtud de él, pero que no tienen relación necesaria con el proceso reproductivo.

Respecto de la tasa de mortalidad por embarazo terminado en aborto cada 100.000 nacidos vivos, con la tendencia secular desde el 2017 al 2016, podemos ver lo mismo que les mencionaba sobre los egresos hospitalarios: existe una reducción de las muertes maternas por aborto en estos últimos diez años que tiene que ver con las políticas que se han emprendido de reducción de daños y riesgos, más una mejora en la educación de nuestras mujeres en edad reproductiva.

Seguimos teniendo cada 100.000 nacidos vivos, seis muertes por aborto, prácticamente. Los países que tienen el aborto irrestricto en condiciones seguras, prácticamente no tienen muertes por aborto o las cifras son extremadamente bajas.

Si ven la diapositiva de grupos de causas -esto refleja lo que les mencionaba anteriormente-, pueden ver que la que más viene bajando es la columna de los abortos no especificados.

Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene el aborto? Existe lo que se llama “subregistro”. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la notificación o codificación del aborto como causa de muerte o como causa de egreso hospitalario está escondida en otros diagnósticos.

Esto sucede por muchas razones, entre ellas la mala codificación u otras razones que tienen que ver con el estatus legal del aborto en el sentido de que, considerando que el aborto es ilegal -excepto algunas causales-, los médicos o los codificadores muestran cierta reticencia a codificar el aborto como tal por represalias, por temor a acciones punibles.

Con lo cual, es posible que algunas de las defunciones maternas hayan sido clasificadas como “obstétricas directas”, por ejemplo, la sepsis, que es una infección generalizada que complica el aborto convirtiéndolo en un “aborto séptico”.

Asimismo, pueden existir problemas de calidad en la certificación de la causa de defunción. Hay muertes obstétricas que figuran como “causa desconocida” y no se conoce, por ejemplo, si de estos siete casos que hubo en el año 2016, no hubo alguno que hubiera sido por aborto.Estudios realizados muestran que cuando la paciente se agrava y se deriva a hospitales de mayor complejidad, ya sea por sepsis o trastornos sistémicos muy importantes, muchas veces la causa original, relacionada con cuestiones obstétricas, se pierde y aparece como muerte por otras razones.

Finalmente, en el caso de los egresos hospitalarios, la información con la que contamos es solo de los hospitales públicos. No sabemos qué es lo que sucede en el sector privado, sin embargo, el cincuenta por ciento de las camas en la Argentina corresponden a dicho sector.Probablemente, se concentren mucho más en el sector público, pero esto no quiere decir que no haya casos subregistrados que provienen del sector privado.

El Ministerio de Salud estudió acerca de esto. Hace dos años, la Dirección de Maternidad e Infancia realizó una encuesta para ver si había omisión de registro de causas de muerte en mujeres en edad reproductiva.

Se analizó una muestra aleatoria de las mujeres en edad reproductiva: de 15 a 44 años, aproximadamente. Se analizaron las historias clínicas de estas mujeres. Efectivamente, se vio que había un total de un 14 por ciento más de muertes maternas que las que figuraban en los datos de la Dirección de Estadística, pero que en el caso de aborto era del 17,3 por ciento. Esto, claramente, demuestra que existe un subregistro del aborto, como causa de muerte en nuestras estadísticas.

Para finalizar esta parte, tenemos un sistema de información perinatal que proporciona datos en general de la marcha de los embarazos, en donde como ustedes pueden ver, es un registro de trescientos mil nacidos vivos en 298 maternidades u hospitales públicos, que representan el 71 por ciento de las camas del sector público.

Aquí hay un dato que causa un poco de espanto. Ustedes ya conocen y hemos proporcionado datos en el Ministerio que el embarazo no intencional en la adolescencia está en el orden del 70 por ciento. Lo que resulta más preocupante es que –fíjense en la última fila de embarazo no planificado en multíparas el embarazo no adolescente, no planificado en multíparas alcanza casi el 60 por ciento. Mujeres que ya tuvieron hijos, que tuvieron acceso al servicio de salud, porque ustedes saben que el 98 por ciento de los partos en la Argentina son institucionales, siguen reconociendo que su embarazo no fue planificado.

Esto es verdaderamente preocupante y nos tiene que hacer pensar en cuál es la estrategia que tenemos que empezar a emprender de manera más activa.

El segundo problema es qué sucedió con la muerte materna en los países en donde el aborto se despenalizó. Este es un poco el mapa de los países en función de los estatus legales del aborto. En verde son los países que no tienen restricciones, habitualmente es el norte geográfico y el norte económico, exceptuando Australia, Sudáfrica recientemente y Uruguay.

En el resto está prohibido totalmente o tienen severas restricciones, como el caso de Irlanda. Ustedes han visto el referéndum con los resultados de la semana última, donde probablemente esto haga cambiar su legislación.

Si vamos a lo que es aborto seguro y aborto inseguro, porque lo que tiene que ver con las mayores o menores restricciones son las condiciones en las que se hace el aborto, porque el aborto está y existe. Ustedes pueden observar esto también sorprende en Latinoamérica, afortunadamente no es tanto en la Argentina que el aborto inseguro o menos seguro, cuando no es conducido por un profesional ni el tratamiento es el apropiado, supera el 90 por ciento. Estamos en Latinoamérica, que es una región que, excepto Uruguay y Cuba, tiene muchísimas restricciones. Latinoamérica está igual que África.

Claramente, la proporción de abortos inseguros y la evidencia es contundente, aumenta en los países que tienen leyes más restrictivas. Ustedes pueden ver en verde, el aborto seguro; en azul, el aborto menos seguro; y el inseguro, en rojo.

En los países que tienen leyes muy restrictivas o prohibición total del aborto en cualquier circunstancia, más del 30 por ciento es aborto totalmente inseguro. Este es el que tiene las grandes complicaciones de morbilidad y mortalidad. Si se los compara con los países que tienen legislaciones menos restrictivas, se ve que prácticamente este aborto en condiciones sumamente inseguras no existe.

Ahora veamos muerte por aborto, porque existe una relación directamente proporcional entre la calidad y la seguridad garantizada del aborto y las muertes. Podemos ver de nuevo que –cada punto representa un país, en general uno puede ver una cierta tendencia a que los países que tienen leyes menos restrictivas o no tienen restricción, prácticamente no tengan mortalidad por aborto respecto a los países que tienen restricciones o el aborto está prohibido.

¿Qué ocurrió con el número de abortos en países en donde dicha práctica se despenalizó? Acá ustedes pueden ver en la tasa de aborto que cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, en general en los países del norte, los países desarrollados, la tasa de aborto cayó entre 1992 y 2014. Prácticamente, no se modificó en el mismo período en los países en desarrollo, que tienen leyes restrictivas para la aplicación del aborto.

¿Qué pasó en algunos países? Acá pueden ver algunos ejemplos de la década del 70, cuando se despenalizó el aborto en Francia, o cuando se legalizó el aborto en Italia o en Rumania, donde primero era legal, luego se aplicaron leyes restrictivas a fines de los 80 y después se despenalizó.

Observen cómo existe una relación clara entre la despenalización y el número de abortos. Por supuesto que muchas veces en los países que despenalizan se observa una curva inicial ascendente, que tiene que ver con que se comienza a registrar una condición que antes no se registraba por los temores que mencioné. Esto pasa con las hospitalizaciones y sobre todo con las muertes, que como ustedes pudieron ver también pasa.Esto es España, pero en general se observa la misma tendencia en donde se aplicó la despenalización.

Finalmente, quiero comentarles lo que estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de Salud, porque nuestra función acá –esto lo mencioné al principio del debate y lo charlé con muchos diputados es promover el debate, porque es un debate que hace bien a la sociedad y pone un tema de salud pública en la agenda, y eso es muy importante.

El segundo punto es tratar de garantizar todos los programas de prevención del aborto, que implican educación, anticoncepción, y el cumplimiento del protocolo de actuación en los casos en los que el Código Penal exceptúa de penas al aborto.

Las acciones realizadas por el Ministerio de Salud en todo este tiempo y las que estamos haciendo ahora, tienen que ver con información, acceso a métodos anticonceptivos, prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, acceso a interrupción legal del embarazo según las causales, anticoncepción inmediata postevento obstétrico. Esto es muy importante justamente porque lo que hay que lograr es que las mujeres que tienen un aborto en condiciones, o sea, donde hoy existen causales para poder hacerlo legalmente, tienen que ser educadas y deben recibir anticoncepción inmediata para que esto no se repita.

Asimismo, todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, tanto en educación sexual a las mujeres usuarias como a los equipos de salud, sobre todo para la prevención y la educación en la interrupción legal del embarazo.

Estamos largando el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia. Esta es una de las principales estrategias para la prevención del aborto en una población extremadamente vulnerable, como la adolescente, que tiene cuatro objetivos. Uno de los cuales, el cuarto, es tratar de reforzar la aplicación del protocolo de interrupción legal del embarazo cuando las circunstancias así lo dicen en la normativa vigente.

Si vemos el estatus de las provincias, pueden ver qué es lo que está pasando, porque ha habido un fuerte debate con el caso de Salta y de Mendoza, cuál es el estatus de las provincias hoy, en relación con la adherencia del protocolo de actuación en la interrupción legal del embarazo.

Diez provincias adhieren al protocolo nacional, seis tienen protocolos propios, cuatro no se han adherido al protocolo nacional pero lo utilizan y cuatro no tienen protocolo ni se han adherido al nacional.

Nosotros justamente hoy y mañana estaremos trabajando con los ministros en el Consejo Federal de Salud, con los ministros de Salud de las provincias. Uno de los temas que abordaremos es cómo reforzar y armonizar los protocolos de actuación de la interrupción legal del embarazo en los casos exceptuados por la normativa vigente.

En conclusión, el aborto existe, y es algo que no podemos soslayar. Más allá de todos los dilemas éticos, científicos, morales, económicos y espirituales, el aborto existe y es un problema que tenemos que abordar. Ustedes tienen que decidir porque son quienes tomarán las decisiones y me dirán a mí, como organismo de aplicación, qué debo hacer, qué debo garantizar y qué debo reforzar.

El aborto es un problema de salud pública porque produce muertes y morbilidad evitable en la población joven y sana. Es un problema de equidad de género, porque solo afecta a las mujeres y a los adolescentes, y sus complicaciones afectan sobre todo y fundamentalmente a las mujeres pobres. Los países con marcos legales restrictivos no han visto una reducción del número de abortos sino un aumento de la proporción de abortos inseguros.

Finalmente, quiero decir que la evidencia es muy robusta y sólida respecto del hecho de que la despenalización del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales.

En definitiva, volviendo un poco a lo que había dicho al principio, me parece que tal vez lo más importante, independientemente de cuál sea el desenlace –y esto también lo he dicho, es que algunas cosas quedarán consagradas. Una de ellas es que este debate público claramente ha promovido la visibilidad social y sanitaria de este problema. Este es un enorme facilitador para que tanto nosotros, desde el Ministerio de Salud de la Nación, como los ministerios de Salud de las provincias y todos los sectores sociales, podamos realmente comenzar a hablar seriamente de educación sexual integral en las escuelas y educar en la anticoncepción y en la procreación responsable para poder prevenir definitivamente el aborto.

El aborto no es una solución para nadie sino un fracaso, pero debemos actuar de alguna manera.

Muchísimas gracias.