Vinieron por los Recursos

Un ejercicio de lógica deductiva:

a) Podría interpretarse que, si conocen muy bien las condiciones de producción para exportar valor agregado como fuente de dólares legítimos y el rol de las PyMES en la producción de ese valor y la creación de puestos de trabajo,

b) si conocen muy bien el efecto que tiene la apertura indiscriminada de importaciones y una paridad cambiaria baja sobre las PyMES de producción,

c) si conocen muy bien el efecto letal que tienen sobre las PyMES de producción un altísimo costo de la energía y una tasa de interés del 40%,

d) si saben todo esto y aun así lo instauran es porque ese es quizás el país que imaginan: un país que sólo puede exportar sus recursos naturales.

Lo obvio no requiere de argumentos:

Destruir las PyMES anularía la posibilidad de exportar valor agregado, generaría una altísima cuota de desempleo, enviaría una gran porción de la clase media a la clase baja y una gran porción de la baja a la pobreza y/o la indigencia creando una estructura social similar a la de los países más pobres de América latina, además de producir una inmensa recesión como consecuencia de la inevitable caída de los medios de pago en poder del público.

Las consecuencias:

a) La menor oferta de trabajo junto con una mayor demanda de empleo hará que el ͞costo argentino͟, o sea, los salarios, disminuyan en términos reales el poder adquisitivo de los trabajadores y debilitará la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales para defenderlo.

b) La disminución de la cantidad de empleados en blanco disminuirá los aportes previsionales lo que justificaría, quizás, la vuelta a las AFJP.

c) La deuda externa alcanzará para fines de este año los US$ 400.000 millones y la balanza comercial continuará deficitaria en US$ 10.000 millones como consecuencia de la imposibilidad de exportar valor agregado.

d) En ausencia de exportaciones con valor agregado, principal fuente de dólares legítimos, la deuda externa se tornará impagable.

El final:

a) La Argentina entraría en un default absoluto.

b) El único activo del país serían sus recursos naturales: petróleo, gas, litio, agua y la producción del agro.

c) El FMI podría exigir la entregar de esos recursos a las grandes corporaciones internacionales a cambio de una reestructuración de la deuda.

d) Esta deuda reestructurada será también impagable y el país entrará en una espiral de decadencia de final incierto.

En síntesis, tendríamos un país endeudado más allá de cualquier posibilidad de pago, en plena recesión, con altos niveles de desocupación, pobreza e indigencia y con organizaciones sindicales incapacitadas para negociar con fuerza salarios y condiciones laborales.

Conclusión:

a) Martínez de Hoz tuvo hijitos. Los doce puntos de su programa económico, que en siete años multiplicó la deuda por casi seis, son los mismos de esta gestión.

b) Esta gestión, como decíamos al principio, es consciente de la situación a la que está llevando el país y en consecuencia se podría inferir que lo hace deliberadamente.

Epílogo:

La dirigencia política opositora y la sindical tienen la inmensa responsabilidad de dejar de lados sus especulaciones personales y construir una unidad sólida que pueda frenar la entrega del país. Y esto es urgente.

Las organizaciones sociales han avanzado en este sentido, pero sólo con ellas no alcanza. Si esa dirigencia continúa en sus juegos de poder y sus ambiciones personales en lugar de unirse serán cómplices involuntarios, pero necesarios, de este saqueo.