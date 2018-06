Pignanelli: “Es hora de ir al paro" (mientras Clarín filtra que FMI no cambió)

"En las últimas horas, el gobierno hizo trascender en reuniones a puertas cerradas con economistas del sector privado que el acuerdo con el Fondo Monetario podría llegar a incluir una meta de déficit fiscal primario en 2019 más exigente, cercana a 1% del PBI. Esto supone, de confirmarse, un ajuste mayor al esperado por el mercado y que la reducción del rojo fiscal sería de más de un punto porcentual respecto a este año -2018 terminaría cerca de 2,5% del PBI-.

La baja vendría dada por la inversión pública, los subsidios, las transferencias a las provincias, el costo de la política y el congelamiento salarial. Todo esto lo hizo saber un funcionario clave y cercano al Presidente en un reunión con economistas del sector privado esta semana.

En paralelo, y mientras se cierran detalles del acuerdo entre el Gobierno y el FMI, el Banco Central convocó para este viernes a primera hora un encuentro con economistas. Y más tarde, habrá otro con banqueros. La cuestión del Fondo, será uno de los ejes de la agenda", según filtró el diario Clarín en plena negociación de la Argentina con el organismo internacional por un crédito stand-by (el más duro y exigente).

La aprobación podría concretarse en las próximas horas. “Estamos preparados para llevar a cabo un anuncio”, admitió ayer un funcionario clave del Gobierno en la Casa de Gobierno a dicho medio, mientras aguardan la luz verde de los países miembros del FMI.

En este sentido, el Ejecutivo Nacional advirtió que encararía el 2019 sin presupuesto (o mejor dicho, con el de 2018) en caso de que el Congreso no se lo apruebe.

En tanto, el bloque de senadores de Argentina Federal, liderado por el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, advirtió que apoya cualquier decisión que tome la CGT en defensa del poder adquisitivo y los puestos laborales.

Ante la amenaza de un paro general ya pre-acordado en el Consejo Directivo de la central obrera que se reunirá hoy (7/06) a las 14, el gobierno citó al triunvirato compuesto por Héctor Daer (Sanidad), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), quienes serán acompañados por Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA). Frente a ellos estarán sentados el jefe de gabinete del Ministerio, Ernesto Leguizamón, los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana, y Gustavo Lopetegui, además del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

A su vez, el camionero Pablo Moyano y el mecánico Ricardo Pignanelli enviaron su mensaje tanto a la CGT como ala Rosada.

"El paro no se levanta y a partir del martes se van a ir complicando las cosas", disparó a C5N el hijo de Hugo, cuyo sindicato reclama una recomposición salarial del 27%, muy por encima del 21% que ofrecería hoy el oficialismo.

Pignanelli fue en la misma dirección: ”La gente está desesperada porque no puede pagar, no porque no tenga voluntad de hacerlo. Si la inflación va a ser del 25% al 30%, 15% de aumento salarial no es razonable. Es una barbaridad que la gente pierda 15% de poder adquisitivo. Creo que es el momento que los grandes se agachen un poquito.

Llegó la hora de hacer un paro. Si la CGT convoca, vamos a acompañar”, resolvió al aire de FM La Patriada.