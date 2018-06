Furia de Larreta por el fallo a favor de Metrodelegados: “Es un disparate”

La noticia de ayer (6/6) del fallo judicial a favor del amparo presentado por los Metrodelegados del subte cayó como un balde de agua fría en el Gobierno porteño ya que no sólo ordena reabrir la paritaria y convocar a ese sindicato, sino que también prohibió a los funcionarios porteños hacer declaraciones "que tergiversen los contenidos de normas o fallos en relación al conflicto".

Esta mañana (7/6) el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta calificó de "disparate" el fallo del juez Roberto Gallardo y agregó: “Nunca vi un fallo que prohíba hablar a los funcionarios, atenta contra la libertad de expresión más básica. Además, en un tema tan sensible como el funcionamiento del subte".

En declaraciones a radio Mitre, Larreta adelantó que su administración apelará el fallo del magistrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 y recordó que "hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace 45 días que dice que el gremio de los metrodelegados no está habilitado para la paritaria. Es un disparate el fallo, lo vamos a apelar. Obviamente, uno puede seguir hablando ¿Cómo no voy a dar mi opinión sobre los temas que hacen a la ciudad?".

"Hay un fallo de la Corte Suprema que dice que no tienen la personería para participar en la paritaria. La paritaria se acordó, se firmó e incluye una cláusula de revisión en caso de que la inflación sea más alta de lo que esta previsto. El fallo es disparatado, habla de un paro que no está declarado. En todo caso, levantan molinetes, pero paro no hay", subrayó Larreta.

Gallado le solicitó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que "convoque a una mesa negociadora a sus funcionarios, a Sbase, a Metrovías, a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a la Agtsyp (metrodelegados), la cual deberá extenderse por un plazo de sesenta días", para "convenir las paritarias salariales correspondientes al año en curso a aplicar a los trabajadores del servicio de subterráneos y premetro de la Ciudad de Buenos Aires".

En su dictamen, que emitió en respuesta a una acción de amparo que presentó Néstor Segovia, secretario adjunto de los metrodelegados, el juez dispuso además "ordenar a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstengan de formular declaraciones públicas que tergiversen los contenidos de normas o fallos en relación al conflicto con la Agtsyp".

"Nunca se vio que se diga en un fallo que no podemos hablar", se quejó Rodríguez Larreta sobre este último punto del fallo.

En tanto, a Metrovías y al Sbase les prohibió que utilicen a "personal externo, interno o no calificado para tareas de conducción o guarda de formaciones", se deje sin efecto las sanciones impuestas a los metrodelegados y a la vez prohibirles a éstos que adopten medidas de fuerza mientras se resuelva la discusión salarial.