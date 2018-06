5 consejos para aprender a lidiar con un narcisista y recuperar tu autoestima

Todos hemos estado alguna vez en contacto con una persona narcisista. Segun el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, el Trastorno narcisista de la personalidad es un trastorno de la personalidad del grupo B (desórdenes dramáticos, emocionales, erráticos o eróticos), conocido históricamente como megalomanía.

Según el DSM IV, el narcisismo se caracteriza por un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o en el comportamiento), una necesidad de admiración y una falta de empatía.

Entre otras caracterísicas, el narcisista:

1. Tiene un sentido grandioso de su propia importancia. Lo absorben fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza, o amor ideal.

2. Se considera especial y único: sólo puede ser comprendido por, y sólo debería asociarse con, otras personas especiales o de alto estatus personal o institucional.

3. Requiere excesiva admiración (es un síntoma que denota una baja autoestima y una gran preocupación por hacer bien el trabajo y por cómo son vistos por los demás).

4. Tiene un sentido exagerado y no equitativo de sus propios derechos. Piensa que se le debe todo.

5. Es muy pretencioso, con irrazonables expectativas de un trato especialmente favorable o de una aceptación automática de sus deseos.

6. En sus relaciones interpersonales es explotador. Se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines (espera que se les dé todo lo que desee, sin importar lo que ello suponga para los demás, y puede asumir que los demás están totalmente interesados en su bienestar).

7. Carece de empatía y es reacio a reconocer o identificar las necesidades y sentimientos de los demás.

8. Es frecuentemente envidioso de los demás o cree que los demás le tienen envidia (pueden llegar a devaluar a personas que hayan recibido una felicitación al pensar que ellos son más merecedores de la misma).

9. Muestra actitudes y comportamientos arrogantes y altivos o prepotentes.

"A veces, puede pensar que se aman sólo a sí mismos. Ese es un error común -escribió Darlene Lancer, terapeutndena especializada en matrimonio y familia y experta en relaciones y codepecia-. De hecho, se desprecian enormemente. Sus auto-halagos, perfeccionismo, y arrogancia infladas, son simplemente coberturas para un autodesprecio que no admiten -usualmente incluso ante sí mismos-. En cambio, es proyectado hacia afuera en su desdén y críticas hacia los otros. Es por eso que no quieren mirarse a sí mismos." El gran problema de amar o estar en relaciones con un narcisista, es que afecta la autoestima.

"Es fácil enamorarse de un narcisista. Su encanto, talento, éxito, belleza y carisma te hechizan, junto a la conversación brillante, e interés aparente en vos", escribe Lancer. "Una vez enganchado, debes hacer frente a sus demandas, críticas y egocentrismo. La relación gira en torno a ellos, y se espera que vos cumplas con sus necesidades, y seas rechazado cuando no."

Esto es, según la psicóloga, porque los narcisistas no tienen límites y te ven como una extensión de ellos mismos -por eso esperan que cumplas con sus deseos, aún si estés enfermo y doliente-.

Para entenderlo mejor, hay una palabra que un narcisista no soporta escuchar: "No." ("No, no puedo", "no, no quiero", o "no, no lo voy a hacer").

Uno se envuelve en querer complacerlos -algo que, por cierto, es imposible de lograr, porque el narcisista siempre querrá más. Es como intentar llenar un barril sin fondo-. Después de un tiempo, esta actitud termina socavando tu autoestima.

Según el doctor en psicología Leon F. Seltzer escribió en Psychology Today, el narcisismo patológico nace de un déficit serio en la autoimagen de una persona. Este sentimiento de deficiencia interna, si no se trata, puede llevar a la depresión crónica. Sin embargo, también puede suceder que el sujeto desarrolle un sistema de defensa para compensar. Así:

-Los sentimientos de duda sobre sí mismo serán reemplazados por ilusiones de grandeza.

-El sentimiento de no merecer nada será desterrado por un poderoso sentimiento de tener derecho a todo.

-Las cualidades y los comportamientos identificados como poco atractivos o inaceptables, son proyectados hacia los demás. ("Yo no soy controlador, vos sos el que sos controlador.")

-Los miedos al fracaso o al rechazo son suplantados por fantasías de éxito sin barreras, ya sea que eso se relacione con riqueza personal, el control o dominio sobre otros, o (gracias a un buen estatus y renombre) ser el objeto de la envidia o la adoración de los demás.

-Los sentimientos de insuficiencia, vergüenza y humillación, son usurpados por una actitud predominante y conducta arrogante, soberbia y jactanciosa superioridad.

Hay 4 signos que marca Seltzer, para comprender cómo la relación con un narcisista te ha influenciado de manera negativa:

-Le das más autoridad a sus palabras que a las tuyas.

-Te sentís intimidado por él/ella.

-Le has permitido convencerte de que no tenés límites.

-Perdiste tanta autoestima que has llegado a creer que de hecho mereces el horrible trato que te dan.

Ahora, la gran pregunta. Si estamos envueltos en una relación con una persona narcisista: ¿Cómo podemos lidiar con ellos?

1. Formar una capa protectora. Hay que entender, para comenzar a pensar en cómo lidiar con un sujeto así, que el daño que te provoca el narcisista nace de sus propias y muy enraizadas inseguridades, hasta autodesprecio. En el fondo, cuando son terriblemente ofensivos, están desesperadamente a la defensiva. Una vez comprendido esto, debés intentar desapegarte emocionalmente de ellos: crear una capa protectora alrededor tuyo para volverte inmune a su insensibilidad o sadismo.

2. No tomar nada personalmente. Esto es mucho más fácil de decir que de hacer. Pero una vez que entendés que el maltrato del narcisista es sólo una proyección de un desprecio que él/ella siente por sí mismo/a, debes intentar no tomarte nada de lo que diga o haga de manera personal. Además, debes volverte tu propio juez, y juzgarte a vos mismo/a con infinita compasión, entendimiento, aceptación, lo que un narcisista patológico no podría darte nunca. "Así es como recuperás tu equilibrio emocional y autoestima. Por lo que aún si necesitás continuar tu relación con un individuo tan dañado y dañante, no hay razón para tener que sacrificar tu honor y autorespeto." Tenés que pasar mucho tiempo recordándote a vos mismo que la manera en que te trata el narcisista dice más sobre él/ella que sobre vos. Y para pararte firme internamente, de cara a su maltrato, esforzate por obtener el mayor apoyo que puedas de otros, apunta Seltzer.

3. Poner límites. El objetivo del maltrato del narcisista es el poder, apunta Lancer. Actúan bajo el intento de minimizar o hasta lastimar a otras personas. Lo más importante es recordar que la intención del maltrato es dominarte: los maltratadores buscan aumentar su control y autoridad creando duda, vergüenza y dependencia en sus víctimas. Necesitan sentirse superiores para esconder sentimientos ocultos de inferioridad. "Entender esto te puede empoderar -escribió Lancer-. Como todos los bullies, a pesar de sus defensas de ira, arrogancia y autoinflarse, sufren de vergüenza. Quedar como débiles y humillados es su peor miedo." Saber esto es clave a la hora de intentar no tomar lo que dicen o hacen personalmente. "Permitir el maltrato daña tu autoestima. Por lo tanto, es importante confrontarlo. Eso no quiere decir pelear y discutir. Significa mantener tu posición y poder hablar por vos mismo de manera clara y calma y tener límites, para proteger tu mente, emociones y cuerpo", explica Lancer.

4. Conocer tus derechos y saber cuáles son tus límites. Para poder poner límites, debes conocer tus derechos (a ser tratado con respeto, a no tener relaciones si no lo deseás, a la privacidad, a que no te griten, toquen -sin que lo desees- o te falten el respeto). Y también debes saber cuáles son tus límites, para lo que debes estar en contacto con tus sentimientos, escuchar a tu cuerpo y aprender a ser firme. Lancer destaca que un punto importante es aprender a no reaccionar instintivamente al maltrato de un narcisista sino a ser estratégico. "Sabé específicamente qué querés, qué quiere el narcisista, cuáles son tus límites, y dónde tenés poder en la relación." Tras haber establecido los límites, es importante que invocar que hay consecuencias si estos son traspasados. No se trata de amenazas, sino de acciones que estás tomando para protegerte a vos mismo.

5. Tené compasión. Intentá tener compasión, explica Wikihow.com. Recordá que a pesar de toda la supuesta autoconfianza que un narcisista muestra, en el fondo hay una severa falta de confianza que requiere de la aprobación constante de otros para dominar. Lo que es aún más, el narcisista no vive la vida al máximo porque se ha cerrado un amplio rango de emociones. Eso no significa dejarles hacer lo que quieran. Significa que debés recordar que un narcisista es un ser humano que no puede conectarse con otros. Todo lo que hacen es para ellos mismos, lo que supone una forma extremadamente solitaria de vivir. Puede ayudarte a tenerles compasión el hecho de recordar que todas sus actitudes negativas son proyecciones de su propio autodesprecio.