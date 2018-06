Hace 76 nacía ‘La Maquina de River’ y revolucionaba al fútbol argentino

Las décadas del 30’, 40’ y casi mitad de los 50’ son consideradas por muchos historiadores como una de las épocas ‘doradas’ del fútbol argentino por su calidad de jugadores y hasta una de las cifras de goles marcados que en pleno siglo XXI no ha podido igualarse. Hay que mencionar que en ese período de tiempo, no hubo empates cero a cero, algo increíble para los tiempos de corren.

Para intentar coronar ese tiempo tan brillante del fútbol argentino, el 07 de junio de de junio de 1942, River Plate le propina una tremenda goleada a Chacarita por 6 a 2 con tantos convertidos por Ángel Labruna (2), Adolfo Pedernera (2), José Manuel Moreno y Víctor Emanuelli en contra que dio origen a la denominada ‘Maquina de River’.

El apodo de ‘La Máquina’ fue acuñado por el periodista uruguayo Ricardo Lorenzo Rodríguez, conocido como ‘Borocotó’, importante periodista deportivo de la revista El Gráfico, para calificar el rendimiento del equipo, a raíz del comentario que recibió de un simpatizante del equipo llamado Regard.

En esa delantera, en la que también estaban Juan Carlos Muñoz y Félix Loustau, se formó de la mano del entrenador Renato Cesarini, y ya venía deslumbrando en el torneo de 1941, que el ‘Millonario’ se adjudicó de manera brillante con 44 unidades, producto de 19 triunfos, seis empates y cinco derrotas tras 30 jornadas.

También resultó elogiable su producción ofensiva, ya que terminó con 75 goles a favor y 35 en contra, algo que sorprendió a la prensa de la época.

Sin embargo, se le reconoce como fecha de nacimiento de aquel equipo el 21 de septiembre de 1941, cuando el entrenador Cesarini a instancias de Carlos Peucelle ubicó a Pedernera en el centro del ataque (anteriormente jugaba como wing izquierdo). Ese día el elenco de la ‘Banda Roja’ le ganaba a Independiente por 4-0 con tres goles de Adolfo Pedernera, quien a partir de entonces sería el conductor del equipo​ bajando desde su falsa posición de “nueve” hasta el centro de la cancha para armar juego con el ya consagrado Moreno, quien años atrás había pasado a jugar de “ocho” todoterreno, dejándole su antiguo rol de “diez” a un veloz Labruna, capaz de aprovechar los espacios libres para recibir los pases en “cortada” y definir. Si bien la base de este equipo perduró hasta 1947 inclusive, se le llama ‘La Máquina’ al período en que Pedernera jugó como centrodelantero entre 1941 y 1946 antes de pasar a Atlanta. Peuccelle declaró en una ocasión que “La Máquina de River fue un invento de Doña Rosa, la mamá de Adolfo Pedernera”. El cambio de posiciones en ataque y la posesión del balón serian utilizados como una constante en el equipo.

Eran también conocidos como ‘Los caballeros de la angustia’ dado que muchas veces no definían en partido hasta poco antes de que se diera por terminado. Hay tres posiciones al respecto del origen del mote: una indica que ‘la angustia era de sus rivales’,​ otra dice que “la angustia se producía en la afición al ver qué pasaba el tiempo y River no liquidaba el pleito”, y la última versión indica que “la angustia estaba ocasionada en la dificultad para definir los partidos”.​ En una entrevista, Muñoz señaló que “los llamaban ‘Los caballeros de la angustia’ porque sentíamos que podíamos hacer el gol en cualquier momento, no nos preocupábamos por hacerlo rápido, entonces jugábamos, tocábamos, desbordábamos y volvíamos para atrás para jugar con la pelota. Entonces, la gente y los periodistas se impacientaban y nos pusieron los Caballeros de la angustia, pero no por angustia en nuestro arco, sino porque hacíamos los goles en los finales del partido. Era medio a propósito”.

La primera actuación de la recordada delantera fue el 28 de junio de 1942, en el Monumental, ante Platense, con un triunfo por 1 a 0; Loustau reemplazó por primera vez a Aristóbulo Luis Deambrossi como puntero izquierdo en esta ocasión.

Desde 1943 a 1946 hubo otros 17 encuentros para la historia, con dos títulos y dos subcampeonatos. Nunca jugaron, todos juntos ante Boca Juniors. Hubo jugadores importantes, como Ricardo Vaghi, Norberto Yácono, o Bruno Rodolfi. En la delantera alternaron con la formación principal Antonio Báez y Roberto Coll.

Por su estilo de juego, La Máquina es muchas veces considerada un “antecesor” de la famosa Naranja Mecánica como se apodaba a la Selección Holandesa que disputó el Mundial de Alemania 1974. El periodista Pedro Uzquiza, que mucho conocía de la cuestión, decía que ya en los años cuarenta ‘La Máquina de River’ ofrecía los primeros indicios: “Ocupaba los espacios con la misma movilidad y voluntad de ataque que luego lo harían los holandeses”.

Además de la recordada delantera, jugaban, en el arco el peruano José Eusebio Soriano; Ricardo Vaghi y Norberto “Pacha” Yácono; Bruno Rodolfi, José Ravaghi y Luis Antonio Ferreira se desempeñaron como mediocampistas; y Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Loustau fue el quinteto de delanteros que hizo mítico a ese River.